الطاقة الذرية الإيرانية: أوضاع المنشآت النووية جيدة

نقلت وكالة مهر عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله: إن أوضاع المنشآت النووية جيدة.

يأتي ذلك بعد الضربات المتكررة التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في مقابلة مع القناة 12: إن عملياتنا ضد إيران لن تنتهي دون تدمير منشأة فوردو النووية".

وأكد أن الموقع هو أحد الأهداف الرئيسية للعملية الحالية.

نتنياهو يزعم: بعد الانتصار على إيران سيكون هناك شرق أوسط مختلف

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إنه بعد الانتصار على إيران سيكون هناك شرق أوسط مختلف، متابعًا: "نحن أمام نقطة تحول تاريخية.. الكل بدأ يدرك ذلك.. واثق أننا سننجز الهدف ضد إيران"، وذلك وفق شبكة «العربية».

وأضاف نتنياهو للقناة 14 العبرية: "حاولت تدمير قدرات إيران لكنني لم أتمكن من حشد الأغلبية في المؤسسة الأمنية.. نواصل تدمير مستودعات إنتاج الصواريخ الإيرانية".

وادعى نتنياهو: "وجهنا ضربة قاصمة لقيادة إيران العسكرية وعلمائها النوويين، وخلال 5 أيام قلبنا الموازين وفتحنا طريقًا جويًّا إلى إيران".

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