الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يهاتف ترامب بعد عزم الرئيس الأمريكي الانضمام إلى الحرب وضرب منشآت إيران النووية

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماع عقده الأخير مع كبار مسؤولي إدارته بشأن إيران.
 

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء الثلاثاء، انتهاء اجتماع الرئيس ترامب مع مجلس الأمن القومي الأمريكي بشأن الصراع بين دولة الاحتلال وإيران.

أفادت وكالة «أكسيوس»، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يفكر جديًّا بالانضمام للحرب وشن ضربة ضد منشآت إيران النووية خاصة منشأة فوردو.

وأضافت أكسيوس نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أيضًا أن نتنياهو والمؤسسة العسكرية يعتقدان أن ترامب قد يدخل الحرب قريبًا لقصف منشأة فوردو.

 

المرشد الإيراني هدف سهل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور له على منصة تروث سوشيال "نعرف تمامًا أين يختبئ المرشد الأعلى في إيران".

وأضاف ترامب: "المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي.. ولكن صبرنا ينفد".

 

انقطاع الإنترنت فى إيران وترامب يعلن السيطرة الكاملة على الأجواء

في ذات السياق، أفاد الإعلام الإيراني، بانقطاع كامل للإنترنت في إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب السيطرة الكاملة على الأجواء فوق الجمهورية الإسلامية.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشد الايراني

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