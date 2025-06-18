الإذاعة العبرية: سقوط 30 صاروخا إيرانيا على إسرائيل خلال 20 دقيقة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، في وقت مبكر الأربعاء، بسقوط 30 صاروخًا إيرانيًّا على دفعتين استهدفتا وسط إسرائيل خلال 20 دقيقة فقط بعد منتصف الليل، في تصعيد لافت للهجمات الصاروخية.



وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إيران أطلقت دفعة صواريخ ثانية على إسرائيل خلال أقل من ساعة، حيث تم إطلاق نحو 10 صواريخ، وقد جرى اعتراض معظمها، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأفاد شهود عيان لوكالة "رويترز" بسماع دوي انفجارات فوق تل أبيب بعد تحذيرات أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن وابل صاروخي جديد مصدره إيران.

وأكد الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية للمرة الثانية خلال ساعة، مشيرًا إلى أن صافرات الإنذار دوت في مناطق متعددة شملت "دان"، "السهول"، "اليركون"، "لخيش" و"الشارون"، وفق ما أعلنته قيادة الجبهة الداخلية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن أحد المباني في وسط إسرائيل تعرَّض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني، دون أن تُعلن تفاصيل بشأن وقوع إصابات بشرية حتى اللحظة.

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