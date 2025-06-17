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رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي مع بالميراس قبل الصدام المرتقب بمونديال الأندية

الأهلي وبالميراس
الأهلي وبالميراس

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وكان الأهلي افتتح مواجهته أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتستعرض فيتو لكم تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع فريق بالميراس ببطولة كأس العالم للأندية قبل مواجهة الفريقين الخميس المقبل. 

تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس

والتقي النادي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية خلال مناسبتين، كانت الأولى في نصف نهائي نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بركلات الترجيح، ليحصد حينها الميدالية البرونزية.


وفي نسخة 2021، تجدد اللقاء بين الفريقين في الدور ذاته، ونجح حينها الفريق البرازيلي، في الفوز بنتيجة هدفين دون رد. 

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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