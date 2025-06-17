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رياضة

بن رمضان يحافظ على مكانه في تشكيل الأهلي الاساسي أمام بالميراس

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

قرر خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواصلة الدفع بـ محمد علي بن رمضان في تشكيل الأحمر، أمام بالميراس البرازيلي الخميس المقبل بعد المستوى المميز الذي قدم اللاعب خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

وتعادل الأهلي سلبيًّا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأول الأحد. 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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