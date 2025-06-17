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رياضة

قرار جديد من الأهلي استعدادا لمواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كأس العالم للأندية، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وقرر الجهاز الفني للأهلي إقامة المران في نفس توقيت لقاء بالميراس البرازيلي، من أجل تعويد اللاعبين على الأجواء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهته الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

وتعادل الأهلي سلبيًّا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأول الأحد. 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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