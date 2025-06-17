الكركدية يخفض ضغط الدم والكوليسترول وينشط الكبد

فوائد الكركدية، الكركدية من المشروبات الشعبية المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد الكركدية، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والحديد وفيتامين سي وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركديه من النباتات المعروفة منذ القدم، ويستخدم في كثير من الثقافات كعلاج طبيعي للمشكلات الصحية المختلفة، بالإضافة إلى مذاقه المنعش ولونه الجذاب، ويستهلك الكركدية عادة كمشروب بارد أو ساخن، وله فوائد متعددة بفضل غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

المكونات الغذائية للكركدية

وأضاف السيد، أن الكركدية يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، منها فيتامين C، ومضادات الأكسدة (مثل الأنثوسيانين)، والحديد، والكالسيوم، وأحماض عضوية (مثل حمض الستريك والماليك)، والبوليفينولات.

فوائد الكركدية للصحة

فوائد الكركدية للصحة

وتابع، أن من فوائد الكركدية للصحة:-

من أشهر فوائد الكركديه قدرته على خفض ضغط الدم المرتفع، وخاصة عند تناوله بشكل منتظم، حيث يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من الضغط على القلب.

بفضل غناه بفيتامين C، يساهم الكركديه في دعم الجهاز المناعي، مما يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والعدوى الفيروسية.

الكركدية يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة في الجسم، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب، السرطان، والشيخوخة المبكرة.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكركديه قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

الكركدية يساعد في تنشيط الكبد وتحسين وظائفه، كما يعمل على طرد السموم من الجسم ودعم عملية التمثيل الغذائي.

الكركدية مدر طبيعي للبول ويعمل على تحفيز حرق الدهون، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيار ممتاز للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لفقدان الوزن.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الكركدية يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

يستخدم الكركديه في العديد من الخلطات الطبيعية للعناية بالشعر، حيث يساهم في تقوية بصيلات الشعر، وتحفيز نمو الشعر، وعلاج قشرة الرأس، وتحسين لمعان الشعر.

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، يمكن أن يساعد الكركدية على تقليل التجاعيد، وتوحيد لون البشرة، وتنقية المسام، وتهدئة الالتهابات الجلدية

محاذير تناول الكركدية

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد الكركدية الكثيرة، يجب الانتباه إلى بعض الأمور عند استخدام الكركدية، منها:-

انخفاض ضغط الدم، قد يسبب انخفاض كبير في ضغط الدم لمن يعانون من انخفاضه.

الحمل والرضاعة، يفضل تجنبه خلال الحمل والرضاعة إلا بعد استشارة الطبيب.

التفاعل مع الأدوية، قد يتفاعل مع أدوية ضغط الدم والسكر ومدرات البول.

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