قناع الطماطم لعلاج حب الشباب وتفتيح البشرة

حب الشباب من إصابات البشرة المزعجة التى تعانى منها الفتيات كثيرا، لتأثيرها السلبي على مظهر البشرة ونضارتها لذا تحاول الفتيات التخلص منه.

وتحرص الفتيات على التخلص من حب الشباب بالطرق المختلفة، ولكن عادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية لأنها فعالة وغير مكلفة.

قناع الطماطم للتخلص من حب الشباب

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الطماطم للتخلص من حب الشباب وتفتيح البشرة.

المكونات:-

ثمرة طماطم ناضجة

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للبشرة الجافة)

ملعقة صغيرة من الشوفان (اختياري للتقشير)

الخطوات:

اهرسي الطماطم جيدا حتى تحصلي على عصير.

أضيفي العسل أو الشوفان حسب نوع بشرتك.

ضعي القناع على وجه نظيف لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

استخدمي القناع مرة إلى مرتين أسبوعيا فقط.

تجنبي استخدامه إذا كنتى تعانين من حساسية الطماطم.

اختبري القناع على جزء صغير من البشرة أولًا.

هذا القناع ينقي البشرة ويقلل الدهون بالبشرة ويقلص حجم المسام الواسعة ويفتح البقع الواسعة وينظف مسام البشرة ويعالج حب الشباب ويهديء الالتهابات بالبشرة ويحارب الشيخوخة.

فوائد الطماطم للبشرة

وتعتبر الطماطم من المكونات الطبيعية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خيار رائع للعناية بالبشرة، حيث تحتوي الطماطم على فيتامين C، وفيتامين A، والليكوبين، وهي مواد تساهم في تجديد خلايا البشرة ومكافحة علامات التقدم في السن.

قناع الطماطم للتخلص من حب الشباب

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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