حب الشباب من إصابات البشرة المزعجة التى تصيب فئة كبيرة من الشباب وللأسف يصعب علاجها وتسبب آثار مزعجة بالبشرة.

وحب الشباب يجب علاجه وهو ما تحرص عليه الفتيات حفاظا على مظهرهن، وعادة افضل طرق التخلص منها هى الوصفات الطبيعية.

قناع الحلبة وماء الورد للتخلص من حب الشباب

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الحلبة وماء الورد للتخلص من حب الشباب.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة.

ماء نقي للنقع.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة ماء الورد

الخطوات:

انقعي بذور الحلبة في الماء لمدة 6–8 ساعات أو طوال الليل.

اطحني البذور المنقوعة جيدا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

أضيفي العسل أو ماء الورد إذا رغبتِ في ترطيب إضافي.

ضعي القناع على وجه نظيف، خاصة على مناطق حب الشباب.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

يمكن استخدام القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل وضعه على الوجه بالكامل.

احرصي على شرب كميات كافية من الماء واتباع نظام غذائي صحي لتقليل ظهور حب الشباب.

داومي على تنظيف البشرة جيدًا قبل وبعد وضع القناع.

قناع الحلبة وماء الورد للتخلص من حب الشباب

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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