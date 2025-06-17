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خارج الحدود

سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى

تل ابيب،فيتو
تل ابيب،فيتو

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجارات في مناطق الجليل وبيسان وتل أبيب.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية،  أعلن عن سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه استكمل ضرب عدد من أهدافه غرب إيران، شملت مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض، ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات مسيرة.


وقال في بيانه: “خلال ليلة الثلاثاء، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات واسعة النطاق على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب إيران”.

واضاف: “خلال هذه الضربات، تم استهداف العشرات من مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض”.

وتابع:" كما تم استهداف منصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات بدون طيار غرب إيران".

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي إيران تل أبيب الكبرى جيش الاحتلال

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