انفجارات عنيفة تهز منشآت صناعية وعسكرية حساسة في طهران

دوَّت انفجارات شديدة فجر الثلاثاء في منطقة بارچين جنوب شرق العاصمة طهران، حيث تقع منشآت صناعية وعسكرية حساسة، وفق ما أفادت مصادر محلية إيرانية.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من السلطات الإيرانية بشأن طبيعة هذه الانفجارات أو أسبابها.

وتُعرف بارچين بأنها تضم مجمعات لتصنيع المعدات الدفاعية والصاروخية، ما يثير التكهنات حول احتمال استهدافها أو وقوع حادث داخلي. فيما تترقب الأوساط المحلية والدولية بيانات رسمية لتوضيح الوضع.

هجوم جوي إسرائيلي على قاعدة عسكرية في آبادان

كما تعرضت قاعدة عسكرية إيرانية في مدينة آبادان، جنوب غرب إيران، لاعتداء جوي من قبل الطيران الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

توثيق من الإنفجار الذي طال منطقة اروندكنار بمحافظة خوزستان pic.twitter.com/vLrbLAvkPy — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) June 17, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من داخل القاعدة، ما يشير إلى حدوث انفجارات قوية.

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