الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

انفجارات عنيفة تهز منشآت صناعية وعسكرية حساسة في طهران

انفجارات عنيفة تهز
انفجارات عنيفة تهز طهران، فيتو

دوَّت انفجارات شديدة فجر الثلاثاء في منطقة بارچين جنوب شرق العاصمة طهران، حيث تقع منشآت صناعية وعسكرية حساسة، وفق ما أفادت مصادر محلية إيرانية.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من السلطات الإيرانية بشأن طبيعة هذه الانفجارات أو أسبابها.

وتُعرف بارچين بأنها تضم مجمعات لتصنيع المعدات الدفاعية والصاروخية، ما يثير التكهنات حول احتمال استهدافها أو وقوع حادث داخلي. فيما تترقب الأوساط المحلية والدولية بيانات رسمية لتوضيح الوضع.

هجوم جوي إسرائيلي على قاعدة عسكرية في آبادان

كما تعرضت قاعدة عسكرية إيرانية في مدينة آبادان، جنوب غرب إيران، لاعتداء جوي من قبل الطيران الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من داخل القاعدة، ما يشير إلى حدوث انفجارات قوية.

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