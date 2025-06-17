إسرائيل تهدد إيران بـ "مفاجآت كبيرة" أعنف من عملية "بيجر حزب الله"

كشف سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحئيل لايتر، أن بلاده تُحضر "مفاجآت كبيرة" ضد إيران خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن العملية المرتقبة ستكون أكبر من عملية "البيجر" ضد حزب الله اللبناني.

وقال لايتر في حديث مع شبكة "ميريت ستريت" الأمريكية: "من المتوقع أن تقدم إسرائيل على مفاجأة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في هجماتها على إيران، من شأنها أن تجعل عملية البيجر التي نفذها الموساد ضد حزب الله تبدو بسيطة".

NEW: Israeli Ambassador tells @LyndsayKeith to expect a ‘surprise’ later this week in its attacks on Iran that will make the Mossad’s Hezbollah pager operation look ‘simple.’ pic.twitter.com/AWDPY6lioQ — Merit Street (@MeritStreet) June 16, 2025

في سبتمبر الماضي، انفجرت آلاف أجهزة النداء “ البيجر”" في أيدي منتسبين لحزب الله، مما خلف آلاف القتلى والإصابات في صفوف الحزب.

وأقرت إسرائيل بمسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت خلال الحرب مع حزب الله.

في سياق متصل، أكد لايتر، أن إسرائيل "تتقدم قبل الموعد المحدد" في الحملة ضد البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن الهدف النهائي لبلاده هو "تدمير جميع منشآت الأسلحة النووية في إيران".

وشدد على أن التحركات الإسرائيلية في الأيام المقبلة ستثبت جدية هذا التوجه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

في 13 يونيو، أطلقت إسرائيل سلسلة هجمات دامية على إيران على نطاق غير مسبوق، وضربت مئات الأهداف العسكرية والنووية، بهدف معلن هو منع البلاد من تطوير قنبلة نووية.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت طهران خصوصا، عن مقتل 224 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين في إيران، بحسب حصيلة رسمية أعلنت الأحد.

في المقابل، أسفرت الردود الصاروخية الإيرانية على إسرائيل عن مقتل 24 شخصا على الأقل منذ الجمعة، وفق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.