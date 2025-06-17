تصاعد دخان في شرق طهران بعد انفجار مقذوفات يشتبه أنها إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام رسمية، صباح الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، فيما تحدثت مواقع إخبارية إيرانية عن تعرض 3 مواقع في شمال شرق طهران لمقذوفات إسرائيلية.

وشوهد تصاعد للدخان في شرق طهران بعد انفجار المقذوفات.

وتواصلت الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بأنحاء إسرائيل.

وأضاف أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي مرة أخرى لاعتراض الصواريخ، وطُلب من السكان الاحتماء في الملاجئ.

وفي وقت لاحق، أعلنت القوات الإسرائيلية أنه يمكن للمدنيين مغادرة الملاجئ بعد زوال التهديد المباشر.

وكانت صواريخ قد أُطلقت أيضًا في وقت سابق من الليل، إلا أنه لم ترد في البداية تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني القوي حذر إسرائيل من أن عليها أن تتوقع هجمات طوال الليل.

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