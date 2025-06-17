مندوب إيران في الأمم المتحدة: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وما تفعله جريمة حرب

أكد مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إیرواني أن إسرائيل بهجومها على إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء وما تفعله تل أبيب ضد إيران "جريمة حرب".



وقال سعيد إیرواني: "لقد تجاوزت "إسرائيل" بهجومها على إيران كل الخطوط الحمراء واستهدفت عمدًا منشأة نووية سلمية تعمل تحت الضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا عمل خطير وغير قانوني".

وأضاف: "لو لم تتمكن إيران من احتواء الموقف فورًا بعد العدوان الإسرائيلي على المنشأة النووية لكانت العواقب وخيمة".

وأكد أن "ادعاء إسرائيل بتنفيذ ضربات "جراحية" هو ادعاء كاذب ومضلل"، مشيرًا إلى أنه "استشهد وجُرح 1481 شخصًا في العدوان الإسرائيلي والعديد من الضحايا هم أطفال".

وشدد على أن "ما تفعله إسرائيل جريمة حرب ونحن مارسنا حقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس والمكفول في ميثاق الأمم المتحدة".

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