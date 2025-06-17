الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات إسرائيلية تستهدف مفاعل نطنز النووي في إيران

غارات إسرائيلية تستهدف
غارات إسرائيلية تستهدف مفاعل نطنز النووي، فيتو

أفادت وسائل إعلام فجر اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن هجومًا على مفاعل نطنز النووي في إيران، والدفاعات الجوية تعمل على التصدي لها.


وذكرت وكالة "رويترز" أن "الدفاعات الجوية في نطنز وسط إيران تعمل على التصدي لأهداف".

وقبل قليل أفادت وكالة أنباء فارس بسماع دوي عدة انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في حي بيروزي شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطائرات الاسرائيلية مفاعل نطنز النووي في إيران الدفاعات الجوية

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد رفع أسعار الوقود والمحروقات

داليا زيادة تهاجم المصريين من أجل عيون إسرائيل

فشل انطلاق صاروخ دفاع جوي إسرائيلي في تل أبيب وسقوطه داخل المدينة

ترامب في تصريح مفاجئ: على الجميع إخلاء طهران فورا

معركة الزبالة، أسلحة بيضاء وإصابات في مشاجرة دامية بمنشأة ناصر

كأس العالم للأندية، بوكا جونيورز يتقدم على بنفيكا 2-1 في الشوط الأول وحالة طرد (فيديو)

نتنياهو: التنسيق مع أمريكا في أعلى درجاته وكل السيناريوهات مطروحة في حربنا

"ربنا يسعد بيك مصر"، تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مثيرة من زيارته لـ عادل إمام بمنزله

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما هي علامات قبول الحج؟، عضو مركز الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
البيت الأبيض: منشور ترامب الداعي إلى إخلاء طهران الفوري يعكس إلحاحه على عودة إيران لطاولة المفاوضات ترامب يرفض التوقيع على بيان قمة السبع بشأن إسرائيل وإيران