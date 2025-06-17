غارات إسرائيلية تستهدف مفاعل نطنز النووي في إيران

أفادت وسائل إعلام فجر اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن هجومًا على مفاعل نطنز النووي في إيران، والدفاعات الجوية تعمل على التصدي لها.



وذكرت وكالة "رويترز" أن "الدفاعات الجوية في نطنز وسط إيران تعمل على التصدي لأهداف".

وقبل قليل أفادت وكالة أنباء فارس بسماع دوي عدة انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في حي بيروزي شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

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