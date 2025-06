تنطلق اليوم، عروض أفلام متنوعة ضمن برنامج يونيو في قصر السينما

6/17/2025 6:00:21 AM

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي برنامجًا متنوعًا ومجانيًّا في عروض الأفلام للجمهور ورواد القصر، يستمر حتى نهاية شهر يونيو الحالي، ضمن أجندة وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

عروض أفلام قصر السينما

تتنوع العروض ما بين أفلام السينما العالمية، الأوروبية، والتسجيلية، بالإضافة إلى عروض نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، ويصاحب البعض ندوات نقدية بمشاركة الناقد د. نادر رفاعي، والناقدة نشوى نبيل.

تبدأ جميع العروض في تمام الساعة الثامنة مساءً وتنطلق اليوم بعرض فيلم

"The Madness Of King George"

ضمن نادي السينما العالمية، ويصنف كفيلم كوميدي يستند إلى حقائق تاريخية حول مرض الملك جورج الثالث.

ويشهد يوم الأربعاء 18 يونيو عرض الفيلم الدرامي

"I Forgot to Tell You" ضمن نادي السينما الأوروبية.

وتتواصل فعاليات البرنامج المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، يوم الاثنين 23 يونيو، بعرض فيلم الإثارة والتشويق "High Noon"، وذلك ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي.

وفي يوم الثلاثاء 24 يونيو، يتجدد اللقاء مع نادي السينما العالمية بعرض الفيلم التاريخي "The Official Story".

وفي يوم الأربعاء 25 يونيو يعرض فيلم "Good Bye Lenin" ضمن نادي السينما الأوروبية، وهو فيلم ألماني يصنف تراجيدي- كوميدي.

أما يوم الأحد 29 يونيو، فيشهد عرض الفيلم الدرامي "The Report"

وتختتم الفعاليات يوم الاثنين 30 يونيو بعرض الفيلم التسجيلي "القرار"، بمناسبة ذكرى الثورة.

