الثلاثاء 15 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

فتح باب التقديم في دورة "أساسيات التمثيل" بقصر السينما

قصر السينما، فيتو
قصر السينما، فيتو

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عن فتح باب التقديم بدورة الدراسات السينمائية الحرة، بقصر السينما بجاردن سيتي، والمقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل 22 أبريل. 

دورة الدراسات السينمائية الحرة 

يقدم برنامج الدورة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويشمل محاضرات متخصصة في أساسيات التمثيل السينمائي، يقدمها المخرج الدكتور تامر الجزار.

ويُتاح للراغبين في المشاركة والتسجيل بسداد جزء من الرسوم اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى تاريخ انعقاد الدورة، وتتوفر استمارات الاشتراك بمقر القصر.

ينفذ البرنامج قصر السينما بإدارة سهام بحر، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويأتي انطلاقا من دور الهيئة في دعم ورعاية المواهب الشابة، من خلال تقديم البرامج التدريبية التي تواكب تطورات العمل السينمائي.

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