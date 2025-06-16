ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة بالميراس في مونديال الأندية

عقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك لمنح اللاعبين العديد من التعليمات الفنية المهمة قبل مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وحرص المدير الفني للفريق على شرح بعض النقاط المهمة في إطار خطة الاستعداد لتلك المباراة، وشدد على أهمية المرحلة الحالية.

واستعرض ريبييرو العديد من نقاط القوة والضعف في المنافس، وطلب من كل اللاعبين التركيز الشديد خلال التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيًّا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأحد.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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