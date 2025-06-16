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رياضة

الأهلي يعلن مد اختبارات الناشئين 3 أيام لهذا السبب

اختبارات ناشئين الأهلي،
اختبارات ناشئين الأهلي، فيتو

اختبارات الناشئين 2025، قرر النادي الأهلي مد فترة اختبارات الناشئين لكرة القدم لمدة 3 أيام تبدأ من غد الثلاثاء الموافق 17 يونيو وتستمر حتى الخميس المقبل 19 من الشهر نفسه، وذلك في ظل الإقبال الكبير من المتقدمين لخوض الاختبارات. 

وتقام الاختبارات غدًا الثلاثاء لمواليد 2016 و2017 و2018 و2019، بينما تقام يوم الأربعاء لمواليد 2013 و2014 و2015، على أن تقام يوم الخميس لمواليد 2010 و2011 و2012، وتبدأ الاختبارات يوميًا منذ السابعة صباحًا. 

ويمكن للراغبين في التقدم للاختبارات شراء الاستمارات في نفس يوم الاختبارات مقابل 100 جنيه للاستمارة، وذلك على بوابة أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وكان النادي الأهلي اعلن مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم موسم 2025-2026.

 

موعد اختبارات الناشئين بالأهلي

 وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن موعد بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم الموسم 2025 - 2026، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو الجاري في مقر النادي بمدينة نصر على ملاعب أكاديمية الأهلي.

 

موعد ومكان بيع استمارات اختبارات الناشئين بالأهلي 

 وحدد النادي الأهلي موعد بيع الاستمارات من يوم 2 يونيو حتى 5 يونيو، وتستأنف عملية البيع بعد عيد الأضحى المبارك بدءًا من 10 وحتى 12 يونيو، وذلك على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءً. 

 

الأعمار السنية في اختبارات الأهلي 

ويستقبل الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2010، 2011،  2019.

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