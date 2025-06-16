بلدنا الجميلة بمعزل عن الحروب، ساويرس يعلق على اندهاش السائحين بمنطقة الأهرامات الجديدة

منطقة الأهرامات الجديدة، عبر رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن اندهاشه بشأن تعليقات عدد من السائحين، الذين قاموا بزيارة منطقة الأهرامات بعد التطور والتجديدات الأخيرة، التي حدثت في منطقة الأهرامات بالجيزة.

بلدنا الجميلة واحة الأمان والسلام

ووصف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس مصر بـ "بلدنا الجميلة واحة الأمان والسلام"، مشيرًا إلى أن مصر بمعزل عن الحروب والصراعات التي تحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط، وأكد ترحيبه بالزائرين في مصر.

وقال المهندس نجيب ساويرس بشأن السياحة في مصر، وخاصة بمنطقة الأهرامات بعد التجديدات والتطورات الأخيرة التي لحقت بها: "نشكر الله على بلدنا الجميلة وحضارتنا العظيمة فهى واحة للأمان والسلام بمعزل عن الحروب والصراعات...أهلا بكل الزائرين.."



وكان بعض النشطاء قد تداولوا مقطع فيديو يظهر تجربة السائحين لـمنطقة أهرامات الجيزة الجديدة، حيث عبر السائحون عن اندهاشهم وذهولهم من زيارتهم للأهرامات في الوقت الحالي، وخاصة أنهم أكدوا أنهم لقوا سهولة وراحة في التجربة الجديدة للأهرامات.

تجربة السياح في منطقة الأهرامات الجديدة

وعبر عدد من السائحين الأجانب عن دهشتهم من تجاربهم الجديدة لزيارة الأهرامات، حيث قال أحدهم: "تجربة رائعة، مصر أم الدنيا.. يجب على الجميع أن يأتوا ليروا كل هذا"

Experience the Pyramids of Giza like never before!

See what people are saying about the new experience #VisitThePyramidsofGiza

تجربة أهرامات الجيزة الجديدة تذهل الزائرين اكتشفوا ما قاله الزوار عن السهولة والراحة في التجربة الجديدة للاهرامات. pic.twitter.com/RWLzKD7EKh — The Pyramids Of Giza (@PyramidsOfGiza_) June 15, 2025



ورد آخرون "نحن استمتعنا معا بزيارة الأهرامات، نحن من إيطاليا، نحن سعداء جدًا بهذه التجربة"

وعلقا سائحة واصفة تجربتها بزيارة منطقة الأهرامات، فقالت: "كل شيء كان رائعًا، كنت دائمًا أحلم بزيارة الأهرامات، وكانت تجربة خيالية وجميلة وأنصح الجميع بالمجيء"

وردت سائحة أخرى قائلة: "كانت تجربة جميلة في المرة السابقة، لكنها لم تكن منظمة جيدًا، لكن الآن أصبح التنقل أسهل بوجود أتوبيسات في كل مكان، وأصبح المكان منظمًا ومريحًا".

وأضاف آخر: "التجربة كانت 13 من 10، منظمة نظيفة والناس طيبة، والأكل جيد، كل شيء جيد"

وقال سائحون آخرون: "نحن نعيش في أوروبا ونرى الثلج، أما الآن الصحراء والشمس التجربة جديدة علينا، واستمتعنا جدًا"

وعلق سائح آخر، فقال: "كل شيء كان جيدًا جدًا، ورأينا كل شيء بوضوح، حقًا كانت تجربة رائعة"

نقلة نوعية في مشروع تطوير منطقة الأهرامات الجديدة

جدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة الأهرامات الجديدة شهد نقلة نوعية، لتحسين التجربة السياحية ورفع كفاءة المنطقة الأثرية، حيث شمل التطوير تحديث البنية التحتية، وتطوير مداخل المنطقة الأثرية، وإنشاء مركز للزوار، وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة "أتوبيسات"، وتنظيم مساحات للتريض.

تطوير منطقة الأهرامات الجديدة، فيتو

ويهدف مشروع تطوير منطقة الأهرامات للحفاظ على المنطقة الأثرية، وتنظيم الأنشطة السياحية بها، حيث تم نقل المدخل الرئيسي للمنطقة الأثرية إلى طريق الفيوم بدلًا من المدخل القديم عند فندق مينا هاوس.

وتم بناء مركز زوار متكامل يقدم خدمات شاملة للزوار، بما في ذلك صالة عرض لتوضح تاريخ المنطقة، وخدمات لذوي الهمم، مع توفير وسائل النقل حيث تم حافلات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزوار داخل المنطقة، وتخصيص مسارات محددة لتسهيل الحركة وتنظيمها.

كما تم تخصيص مساحة 18 كيلومترًا خارج السور الأمني للمنطقة الأثرية لركوب الخيل والجمال، مع توفير أماكن مخصصة للباعة، وتم تقسيم المنطقة الأثرية إلى ثلاثة نطاقات رئيسية (نطاق التراث، ونطاق الحماية، والنطاق الانتقالي) للحفاظ على طبيعة المنطقة وتنظيم الأنشطة المختلفة فيها.

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