إلغاء الجمال والدواب في المنطقة الأثرية، ساويرس يكشف حلا لمشكلة المنظومة الجديدة لزيارة الأهرامات

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن الحل الجدي لتطوير منطقة الأهرام، بعدما حدث من تعطيل، أمس الثلاثاء، خلال اليوم الأول من التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة لزيارة هضبة الأهرامات بالجيزة.

ساويرس يكشف حلا لمشكلة تعطيل منظومة زيارة الأهرامات

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن الحل في هذه الواقعة التي حدثت بالأمس، يكمن في إلغاء "الجمال" والدواب من المنطقة الأثرية، وذلك للحفاظ على الأهرامات وسمعة السياحة، مشيرًا إلى أن رفض أصحاب الدواب الذهاب لمنطقة التريض وتعطيل سير العمل المستمر وروث الخيل والجمال، تجعل الزيارة تجربة سيئة.

وقال المهندس نجيب ساويرس عن حل مشكلة تعطيل تطوير منطقة الأهرامات: “الحل في إلغاء الجمال والدواب من المنطقة الأثرية حفاظا على الأهرامات وسمعة السياحة”.

وجاء ذلك ردًّا على حديث السفير معتصم مرزوق عن الحل لتطوير منطقة الهرم: “الحل هو أن نرفع الأهرامات ونضعها في مكان آخر.. إذا أمكن ذلك”.



وأوضح المهندس نجيب ساويرس “أن رفضهم (أصحاب الدواب) الذهاب لمنطقة التريض، وتعطيل خط سير أتوبيسات السياحة المستمر، وروث الخيل والجمال، ومخلفاتهم بروائح كريهة والتي تسيء وتلوث أهم معلم أثري في العالم؛ تجعل الزيارةً تجربة سيئة للغاية”.

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن “الحل في أنهم يجب أن يذهبوا إلى منطقة التريض، كما خططت الدولة، ويبتعدوا عن المسار الأسفلتي للأتوبيسات لعدم تعطيل السياح، وفي حالة الرفض يمنعوا تمامًا حفاظًا علي هذه المنطقة التاريخية”

وقال المهندس نجيب ساويرس: “الصالح العام أهم من ٢٠٠٠ شخص ظلوا سنين يسيئون لبلدهم”.

سر مشكلة تعطيل المنظومة الجديدة لزيارة الأهرامات

جدير بالذكر أن شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية قد أصدرت، أمس الثلاثاء، توضيحًا لما حدث بشأن مشكلة اليوم الأول من التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة لزيارة هضبة الأهرامات بالجيزة.

جاء في بيان شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية: “في يوم التشغيل التجريبي الأول للمنظومة الجديدة لزيارة هضبة أهرامات الجيزة. وتحديدًا في الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحًا. صارت الأمور بشكل منظم وناجح، خاصةً مع كونه أول يوم لبداية التشغيل التجريبي. وقد سجل عدد الزائرين رقما غير مسبوق بلغ ۱۳,۸۰۰ زائر وهو ما يفوق المعدلات المعتادة بكثير”.

أزمة أصحاب الدواب في المنطقة الأثرية، فيتو



وتابعت الشركة بيانها التوضيحي “وفرت شركة أوراسكوم بيراميدز أكثر من ٤٥ أتوبيسا لنقل الزوار. تعمل بانتظام كل ثلاث دقائق وهو معدل أعلى من التوقيت الأصلي المتفق عليه خمس دقائق بين كل أتوبيس وآخر). وقد أثبتت هذه المنظومة قدرتها على تقديم تجربة تنقل سلسة ومريحة ومنظمة للزائرين”.

نقل أصحاب الدواب إلى منطقة التريض

وقالت الشركة: "المشروع يرتكز في الأساس على نقل أصحاب الدواب إلى منطقة التريض"، بتكليف من الدولة بتطويرها وتأهيلها ضمن المنظومة كإحدى المحطات السبع بهدف تنظيم تجربة ركوب الجمال والخيول للراغبين من الزوار دون الإخلال بحركة النقل الرئيسية داخل المنطقة الأثرية. لكن وبشكل مفاجئ ونزولًا علي ضغط ورغبة أصحاب الدواب تلقت الشركة بالأمس ۲۰۲٥/٤/٧ تعليمات من المحافظة تقضي بتغيير المسار المتفق عليه منذ بداية المشروع. واقتراح حل مؤقت لاستخدام نفس المسارات القديمة مع عدم استخدام طريق الأسفلت"

أصحاب الدواب يرفضون الانتقال لمنطقة التريض، فيتو



وأضاف بيان الشركة “رغم تحذيرات الشركة المتكررة من أن هذا التعديل قد يؤدي إلى خلل في التشغيل حال عدم الالتزام فقد حدث ما كنا نخشاه. ففي حدود الساعة الحادية عشرة ظهرا. حدث قطع للطريق من قبل عدد من أصحاب الدواب ودون تدخل حاسم من الجهات الأمنية مما أدى إلى تكرار ذلك في أكثر من موقع وبالتالي توقف حركة الأتوبيسات وتعطيل كامل للمنظومة مع العلم أنه قد تم التعدي علي موظفي الشركة بالسب والقذف ومحاولة تكسير السيارات الخاصة بنقل موظفي الشركة داخل هضبة أهرامات الجيزة على مرئى ومسمع من الجهات الأمنية دون تدخل حاسم”.

تعطيل تشغيل المنظومة الجديدة لزيارة منطقة الأهرامات، فيتو

وذكر بيان الشركة التوضيحي “هذا ونود أن نؤكد أن شركة أوراسكوم بيراميدز ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار بدأوا التشغيل التجريبي عازمين على استغلال هذه الفترة لتحديد أي مشاكل والاستماع لكل الآراء البناءة من شركاء التجربة السياحية وإيجاد حلول عملية وجيدة لمعالجتها بهدف الوصول إلى أفضل تجربة للسائحين والزائرين وفي هذا السياق، خلال الاجتماع الذي عقد مع شركات السياحة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل، قدمت الشركة اقتراحا بناءً على تعبير بعض شركات السياحة عن رغبتهم في القدرة على التحرك بحافلاتهم الخاصة داخل الهضبة بأن تقوم شركات السياحة الراغبة بذلك بالحصول على حافلات كهربائية ويسمح لها استخدامها داخل الهضبة لنقل الأفواج السياحية الخاصة بها. وقد لاقى هذا الاقتراح استحسان جميع الحاضرين. وتعتزم مواصلة المناقشات للوصول إلى حل يمكن تنفيذه يكون مرضبًا لجميع الأطراف مع الالتزام برؤية المشروع لنقل التجربة لمنظومة حضارية وصديقة للبيئة”.

تحذير من إفشال مشروع المنظومة الجديدة لزيارة الأهرامات

وأوضحت الشركة تأثير التعطيل الذي حدث، فقالت: “ولكن هذا التعطيل الذي شهده الزوار والعاملون على حدٍ سواء اليوم والذي من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي للغاية على صورة مصر وسمعتها. جاء نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الخطة المعتمدة من قبل الجهات المعنية وتغييرها وإخطار الشركة بذلك قبل بدء التشغيل بأقل ٢٤ ساعة، وعدم اتخاذ قرارات تنفيذية حاسمة تحفظ سير المشروع وتنظم العلاقة بين الأطراف المختلفة”.

زيارة المنطقة الأثرية في الأهرامات، فيتو

وحذر بيان الشركة من استمرار ذلك التعطيل قائلة: “وإذ تحذر شركة أوراسكوم بيراميدز من أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتما إلى إفشال المشروع. وتقويض كل الجهود التي بذلتها الدولة والقطاع الخاص لإعادة تقديم أحد أعظم مواقع التراث العالمي بصورة حضارية وآمنة تليق بمكانة مصر”.



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