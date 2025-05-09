تم إحياء التاريخ، شهادات سياح من جنسيات مختلفة على تطوير منطقة الأهرامات (فيديو)

أظهر مقطع مصور، إشادة سياح أجانب من خلال زيارتهم منطقة الأهرامات بالمنظومة الجديدة للزيارة، التي نفذتها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، وساهمت بشكل كبير في تسهيل الزيارة والقضاء على مظاهر التكدس والازدحام.

سياح يشيدون بتطوير منطقة الأهرامات

وتباينت مفردات التعبير عن الإعجاب بالتنظيم الذي طرأ على عملية الزيارة، وقال أحد الزوار الأجانب: "هذه هي المرة الثانية التي أزور فيها الأهرامات، المرة الأولى كانت منذ أربعة أعوام، لكن هذه المرة مختلفة كليا".

وعبرت مجموعة زائرين من بريطانيا، عن إعجابهم بصالة الزيارة الجديدة، مؤكدين سعادتهم بالسهولة والتنظيم الذي سهل عليهم الاستمتاع بالوقت والتأمل في الحضارة المصرية، مؤكدين أن ما قامت به أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية إحياء للتاريخ، وفق وصفهم.

وأكدت سائحة أخرى، أن الرحلة كانت منظمة للغاية ورائعة، مشيدة بتواجد حافلات النقل بصورة مستمرة، الأمر الذي انعكس على برنامج الزيارة ومكنها من الاستمتاع بالوقت.

وشملت الشهادات، احترافية فريق العمل وأسلوب تعاملهم، وحرص الجميع على توفير سيولة غير مسبوقة للوفود الزائرة، وحالة النهضة الحداثية التي طرأت على المنطقة.

أوراسكوم بدأت التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات أبريل الماضى

وظهر في منطقة الأهرامات مع بدء تشغيل التجريبي أبريل الماضي، البوابات الجديدة المطلة على طريق الفيوم، والتي تم تجهيزها بأنظمة حديثة لتنظيم الدخول والخروج وساحات انتظار تتسع لأكثر من 1200 سيارة وحافلة.

وتم منع دخول الخيول والجمال إلى داخل المنطقة الأثرية، مع تخصيص مناطق خارجية مستقلة لتنظيم جولاتها، مع توفير وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزوار داخل المنطقة.

المهندس عمرو جزارين يوضح تعليمات ساويرس فى تطوير الأهرامات

ونشر حينها المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز، صورة تجمعه مع الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أشرف محيي، مدير منطقة الأهرام، أثناء جولة ميدانية مع مجموعة من السياح في ظل التشغيل التجريبي الجديد؛ لبحث أية مشكلات قد تظهر والعمل على حلّها.

المهندس عمرو جزارين، فيتو

وكتب جزارين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحمد لله الحمد لله الحمد لله ‏History in the making، لأول مرة الهرم بدون روث دواب لأول مرة حمامات نظيفة. لأول مرة المشهد حضاري رائع".

وأكد جزارين في تصريحات صحفية إبان التشغيل التجريبي، أن "أوراسكوم دخلت هذا المشروع بتعليمات من المهندس نجيب ساويرس، وضخت فيه 1.5 مليار جنيه مصري، والهدف ليس جني الأرباح أو حتى استعادة الاستثمارات، ولكن أن نجعل الأهرام التي تمثل واجهة الآثار المصرية وأيقونة البلد سياحيًا في منطقة تليق بها".

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واعتمد مشروع التطوير على تقسيم المنطقة ومجالها الأثري إلى ثلاثة نطاقات، تشمل تطوير مداخل المنطقة الأثرية ونقل بوابتها الرئيسية إلى طريق الفيوم بدلًا من المدخل القديم "مينا هاوس، وتأهيل الطرق، وإنشاء مركز للزوار، ومنطقة للتريض خارج السور الأمني على مساحة 18 كم مخصصة لركوب الخيل والجمال، واستخدام سيارات كهربائية صديقة للبيئة لنقل السائحين بدلًا من سياراتهم الخاصة بهدف حماية لآثار من التلوث.

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