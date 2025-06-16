أردوغان لنظيره الإيراني: تركيا قادرة على لعب دور الوسيط في المفاوضات النووية

أفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلا عن الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني أن تركيا قادرة على لعب دور الوسيط في المفاوضات النووية.

وكان قد قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا أضرار إضافية بموقع محطة تخصيب الوقود في نطنز منذ الجمعة.



وتابع: لم نرصد أي ضرر بموقع محطة فوردو أو بمفاعل قيد الإنشاء في خونداب.

واضاف: الوكالة موجودة في إيران وعمليات التفتيش ستتواصل حالما تسمح ظروف السلامة بذلك.



وأشاد مدير وكالة الطاقة الذرية بالتعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيرانية والوكالة، مضيفا أن التصعيد العسكري يؤخر العمل الضروري نحو حل دبلوماسي.

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن مقتل اثنين من قواته إثر هجوم إسرائيلي على منطقة إيجرود في محافظة زنجان شمال غربي البلاد.

ومن جانبها أفادت وكالة أنباء مهر بأن الدفاعات الجوية في أصفهان تصدت فجر اليوم إلى مقذوفات معادية قرب منشأة نطنز النووية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني محمد كاظمي واثنين من زملائه على يد الكيان الصهيوني.

مواقع حيوية ومقار سكنية للقادة والعلماء

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أمس: لنا بنك أهداف شامل وعلى الإسرائيليين عدم السماح باستخدامهم دروعا بشرية.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "هجماتنا تشمل مواقع حيوية ومقار سكنية للقادة والعلماء الصهاينة"، مشددا على أن الهجوم الصهيوني سيقابل برد صادم يشمل كل الأراضي المحتلة".

استهداف مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا

وقالت وسائل إعلام إيرانية: إن الدفعة الصاروخية استهدفت مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا المحتلة.

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