أضرار الحرنكش، الطفح الجلدي وتضرر الكلى

أضرار الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة الموسمية الشهيرة وهى تعتبر فاكهة شعبية لأنها تنتشر فى موسمها فى الشوارع وتباع بأسعار بسيطة.

وأضرار الحرنكش، عديدة فى حال تناوله بإفراط، رغم قيمته الغذائية العالية، إلا أنه يجب تناوله باعتدال حفاظا على الصحة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الحرنكش، ويعرف أيضا بـ"التوت الذهبي" أو "حب العزيز" أو "فاكهة الست المستحية"، هو نبات ينتمي إلى الفصيلة الباذنجانية، ويتميز بطعمه الحلو والحامض في نفس الوقت، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ورغم فوائده الصحية المتعددة، إلا أن الإفراط في تناوله أو تناوله في ظروف معينة قد يؤدي إلى بعض الأضرار التي يجب معرفتها لتجنبها.

أضرار الحرنكش عند تناوله بكميات كبيرة

وأضافت مرام، أن من أضرار الحرنكش عند تناوله بكميات كبيرة:-

الإفراط في تناول الحرنكش قد يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، والغازات، والإسهال، بسبب احتوائه على الألياف بنسبة عالية، والحموضة أو الشعور بحرقة في المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة مثل القرحة أو ارتجاع المريء.

الحرنكش يحتوي على مركبات قد تساعد في خفض ضغط الدم، لذلك فإن تناوله بكثرة قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، ودوخة أو دوار، وضعف التركيز، وهذا يشكل خطر على مرضى انخفاض ضغط الدم أو من يتناولون أدوية خافضة للضغط.

زيادة خطر التسمم عند تناول الثمار غير الناضجة، والثمار غير الناضجة من الحرنكش تحتوي على مركبات سامة تعرف بالقلويدات (مثل السولانين)، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات شديدة في المعدة، وتقيؤ وغثيان، وضعف عضلي وتعب عام، وفي حالات نادرة تسمم خطير قد يحتاج لتدخل طبي.

رغم أن الحرنكش مفيد لمستويات السكر، إلا أن تناوله بكثرة قد يسبب انخفاض حاد في نسبة السكر بالدم، وأعراض مثل التعرق الشديد، الدوخة، الارتجاف، وربما فقدان الوعي، لذا ينصح مرضى السكري بتناوله باعتدال وتحت إشراف الطبيب.

يحتوي الحرنكش على نسب من البوتاسيوم والفوسفور، مما قد يزيد العبء على الكلى لدى مرضى الفشل الكلوي أو القصور الكلوي المزمن، يسبب اضطراب في مستويات الأملاح والسوائل بالجسم.

لا توجد دراسات كافية عن تأثير الحرنكش على الحوامل، لكن ينصح بتجنبه أو تناوله بحذر لاحتوائه على مركبات قد تؤثر على العضلات الملساء في الرحم، أو تسبب أعراض هضمية غير مرغوب فيها.

بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه الحرنكش، وتشمل أعراضها طفح جلدي أو حكة، وتورم في الشفتين أو الوجه، وصعوبة في التنفس في الحالات الشديدة، وغثيان أو دوخة بعد تناوله، وفي حال ظهور هذه الأعراض، يجب التوقف عن تناوله فورا واستشارة الطبيب.

أضرار التفاعل مع الأدوية

وتابعت، أن الحرنكش قد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية السكر، وأدوية خفض ضغط الدم ومميعات الدم، مما يؤدي إلى مضاعفة تأثير الدواء أو تثبيطه، لذا يجب استشارة الطبيب عند تناوله بانتظام مع أي علاج دوائي.

أضرار الإفراط في تناول الحرنكش على المدى الطويل

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى، أن تناول الحرنكش بكميات كبيرة على المدى الطويل يسبب تراكم الألياف والمعادن بشكل مفرط قد يسبب مشاكل في امتصاص بعض العناصر مثل الحديد والزنك، وإجهاد الكبد أو الكلى في حال وجود مشاكل سابقة.

نصائح لتجنب أضرار الحرنكش

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية ط، أنه لتجنب مخاطر الحرنكش، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تناول كميات معتدلة (حفنة صغيرة في اليوم).

تجنب تناول الثمار غير الناضجة أو غير المغسولة جيدا.

راقب استجابة الجسم عند تناوله لأول مرة.

استشارة الطبيب لمرضى الحالات المزمنة.

يفضل تناول الحرنكش طازج وليس مجفف أو محلى صناعيا لتجنب الإضافات الضارة.

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