أضرار اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء من أشهى أنواع اللحوم التى لها مذاق طيب وعشاق كثيرون وهى أساسية في عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي، وتقدم بطرق مختلفة.

وأضرار اللحوم الحمراء، عديدة خاصة إذا تم تناولها بافراط، لأنها غنية بنسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية التى تؤثر على الصحة بشكل سلبي.

فوائد اللحوم رغم مخاطرها

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن اللحوم الحمراء مصدر غني بالبروتينات والحديد والزنك والفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان، مثل فيتامين B12، إلا أن الإفراط في تناولها، خاصة اللحوم المصنعة أو المطهية بطرق غير صحية، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وقد أصبحت هذه القضية موضع اهتمام عالمي متزايد، خاصة مع ارتباطها بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

أضرار الإفراط في تناول اللحوم في العيد

أضرار الإفراط في تناول اللحوم في العيد

وأضافت مرام، أن من أضرار الإفراط في تناول اللحوم في العيد:-

تشير العديد من الدراسات إلى أن الإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء، خاصة الغنية بالدهون المشبعة، قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وهذا الارتفاع يسبب تضيق الشرايين وتصلبها، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى ذلك، فإن اللحوم المصنعة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والمواد الحافظة، التي تؤثر سلبا على ضغط الدم وصحة القلب.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اللحوم المصنعة، مثل النقانق والمرتديلا واللحم المقدد، تصنف كمسرطنات من المجموعة الأولى، أي أن هناك أدلة قوية على تسببها في سرطان القولون والمستقيم، أما اللحوم الحمراء غير المصنعة، فقد وضعت في المجموعة الثانية، أي أنها "ربما تكون مسببة للسرطان"، ويرتبط ذلك بالمواد الكيميائية التي تنتج أثناء الطهي بدرجات حرارة عالية، مثل الشواء أو القلي، والتي تشمل مركبات النيتروز وأمينات الهيتروسيكليك.

تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني يرهق الكليتين، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في وظائف الكلى، فالكلى تجبر على التخلص من الفضلات النيتروجينية الناتجة عن تحلل البروتينات، ومع الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تدهور وظائف الكلى. كما أن الدهون الحيوانية الزائدة تؤثر على صحة الكبد وتزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.

اللحوم الحمراء تفتقر إلى الألياف الغذائية، ما يجعل هضمها أبطأ من الأطعمة النباتية، والإفراط في تناولها يؤدي إلى الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، كما أن تراكم الفضلات في القولون قد يزيد من خطر حدوث التهابات أو تحول خلايا القولون إلى خلايا سرطانية.

بالإضافة إلى الآثار الصحية، للإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء أضرار بيئية جسيمة، فصناعة اللحوم تستهلك كميات هائلة من المياه وتنتج غازات دفيئة، مثل الميثان، مما يسهم في الاحتباس الحراري وتغير المناخ، ويعد تقليل استهلاك اللحوم جزء من الحلول المستدامة للحفاظ على البيئة.

وتابعت، أن اللحوم الحمراء ليست ضارة بطبيعتها، بل هي عنصر غذائي مهم إذا تم استهلاكها باعتدال وبطرق صحية، مثل السلق أو الشواء دون حرق، ولكن الإفراط في تناولها، خاصة اللحوم المصنعة، قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة لا يجب تجاهلها، ومن الأفضل تنويع مصادر البروتين في النظام الغذائي لتشمل الأسماك، البقوليات، والمكسرات، والبيض، والاعتماد على نظام غذائي متوازن يراعي احتياجات الجسم وصحته على المدى الطويل.

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