الثلاثاء 08 أبريل 2025
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صحة ومرأة

الحرنكش يحمي من السرطان وينشط الدماغ ويقلل التوتر

الحرنكش
الحرنكش

فوائد الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة الشعبية الشهيرة التى تنتشر فى مصر، وهى فاكهة موسمية توجد حاليا في الأسواق، ولها عشاق كثيرون لمذاقه اللاذع.

وفوائد الحرنكش، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحرنكش، والذي يُعرف أيضًا بـ"التوت الذهبي"، هو فاكهة صغيرة الحجم، ذات شكل كروي وتُغلف بأوراق جافة تشبه القشرة. 

ويتميز بطعمه المائل إلى الحموضة والحلاوة معًا، ويُعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وله فوائد صحية عديدة تجعله جديرًا بالإدراج ضمن النظام الغذائي اليومي.

الحرنكش مصدر غني بفيتامين سي 

وأضافت منى، يُعتبر الحرنكش مصدر غني بفيتامين C، والذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز جهاز المناعة، ومكافحة نزلات البرد والإنفلونزا، كما يساهم هذا الفيتامين في تحسين امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم.

فوائد الحرنكش للصحة 
فوائد الحرنكش للصحة 

فوائد الحرنكش للصحة 

وتابعت، أن من فوائد الحرنكش التى تدفعنا لتناوله:-

  • يحتوي الحرنكش على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات والكاروتينات، وهي مركبات تقي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، ولهذا، يُعتقد أن للحرنكش دورًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان، وتأخير علامات الشيخوخة، والحفاظ على صحة القلب.
  • منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى إنقاص الوزن، فالألياف الغذائية تساعد على تعزيز الشعور بالشبع، وتنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك.
  • أظهرت بعض الدراسات أن الحرنكش قد يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو ما يجعله مفيد لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به، ولكن يجب تناوله باعتدال وتحت إشراف طبي في هذه الحالة.
  • للحرنكش تأثيرات إيجابية على صحة الكبد والكلى، إذ يساعد في تنقية الجسم من السموم، وتحسين وظائف هذه الأعضاء الحيوية.
  • يُستخدم الحرنكش في بعض الثقافات الشعبية كعلاج تقليدي لمشاكل الجهاز التنفسي، مثل الربو والسعال، وكذلك لتحسين المزاج والحد من التوتر، نظرًا لاحتوائه على مركبات تساعد في تحسين نشاط الدماغ.
  • الحرنكش فاكهة صغيرة بحجمها، لكنها كبيرة بقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية، لذا يُنصح بتناوله طازجة أو مجففة ضمن نظام غذائي متوازن، للاستفادة من خصائصها الفريدة.
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الحرنكش فوائد الحرنكش فوائد الحرنكش للصحة فيتامين سي الصحة صحة الدكتورة منى أيمن

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