أضرار مكعبات مرقة الدجاج، تسبب السمنة والضغط وأمراض السرطان

أضرار مكعبات مرقة الدجاج، مكعبات مرقة الدجاج من المكونات الشهيرة التى تحرص ربات البيوت على استخدامها فى الطهى لأنها تضفى نكهة مميزة للطعام.

وأضرار مكعبات مرقة الدجاج، عديدة ورغم تحذيرات الأطباء منها إلا أن ربات البيوت مازالت تستخدمها، لذا يجب الحذر حفاظا على الصحة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن مكعبات مرقة الدجاج الجاهزة من المكونات الشائعة في المطابخ حول العالم، حيث تستخدم لإضافة نكهة غنية إلى الأطعمة بسرعة وسهولة، ومع ذلك، فإن العديد من الدراسات والتحليلات الغذائية أظهرت أن لهذه المكعبات تأثيرات صحية سلبية على الجسم، خاصة عند استخدامها بشكل متكرر ودائم.

وأضافت مرام، تتكون مكعبات مرقة الدجاج من عدة مكونات صناعية وكيميائية تستخدم لتحسين الطعم وزيادة فترة الصلاحية. ومن أبرز هذه المكونات، جلوتامات أحادية الصوديوم وهى مادة معززة للنكهة، والملح بكميات عالية، ودهون مهدرجة أو زيت النخيل، ونكهات صناعية وملونات، ومكثفات ومحسنات الطعم.

أضرار مكعبات مرقة الدجاج

أضرار مكعبات مرقة الدجاج

وتابعت، أن من أضرار مكعبات مرقة الدجاج على الصحة:-

زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم، ونظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من الصوديوم (الملح)، فإن مكعبات مرقة الدجاج قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند الاستهلاك المتكرر، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الإفراط في تناول الصوديوم يضع عبئ كبير على الكليتين، حيث تضطران للعمل بجهد أكبر لتصفية الأملاح الزائدة، ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تدهور وظائف الكلى.

تشير بعض الدراسات إلى أن مادة جلوتامات أحادية الصوديوم قد تسبب صداع، وشعور بالدوخة، والتعب، وحتى مشاكل في التركيز، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية لهذه المادة.

تحتوي المكعبات على دهون مهدرجة وسعرات حرارية مخفية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن دون أن يشعر الشخص، كما أن النكهات الصناعية قد تحفز الشهية وتزيد من الإقبال على الطعام.

تشكل مكعبات مرقة الدجاج خطر خاصًا على الأطفال، إذ يمكن أن تؤثر على نموهم العقلي والبدني نتيجة احتوائها على مواد كيميائية غير مناسبة لجسم الطفل، كما أن الصوديوم العالي قد يؤثر على توازن الأملاح في أجسامهم الصغيرة.

تشير بعض الأبحاث إلى احتمال وجود علاقة بين الاستهلاك الطويل لبعض الإضافات الغذائية (مثل النكهات الصناعية والمواد الحافظة) وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة إذا ترافقت مع نظام غذائي غير متوازن.

البدائل الصحية لمكعبات مرقة الدجاج

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه للتقليل من هذه الأضرار، يمكن استخدام بدائل طبيعية وصحية، منها:

تحضير مرقة الدجاج في المنزل باستخدام الدجاج الطازج، والبصل، والثوم، والأعشاب الطبيعية.

استخدام الأعشاب والتوابل الطازجة مثل الكركم، والزنجبيل، والكمون، والبابريكا لإضافة نكهة مميزة للطعام.

استخدام مسحوق الخضار المجفف كبديل طبيعي وآمن.

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