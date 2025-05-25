الحرنكش يعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويحمي من السرطان

فوائد الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة الشعبية الموسمية الشهيرة التى لها مذاق لاذع ومميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار، لذا يزداد الإقبال على تناوله.

وفوائد الحرنكش، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الحرنكش، أو كما يعرف في بعض المناطق بـ"عنب الثعلب" أو "الفيساليس"، هو فاكهة صغيرة الحجم، صفراء اللون، تنمو داخل قشرة ورقية تشبه الغلاف الجاف.

وتنتمي هذه الفاكهة إلى عائلة الباذنجانيات، وتزرع في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك مصر، والهند، وأمريكا الجنوبية، ورغم صغر حجمها، إلا أن الحرنكش يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المهمة والمركبات النشطة التي تجعله غذاء صحي ذا فوائد عظيمة.

فوائد الحرنكش

فوائد الحرنكش للصحة

وأضافت مرام، أن من فوائد الحرنكش التى تدفعنا لتناوله:-

الحرنكش غني بفيتامين C، وهو من الفيتامينات الضرورية لتقوية جهاز المناعة، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، خاصة نزلات البرد والإنفلونزا.

يحتوي الحرنكش على مركبات الفلافونويد، والبوليفينول، وبيتا كاروتين، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد على مكافحة الجذور الحرة، التي تسبب تلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الحرنكش قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به، كما أن احتواءه على نسبة جيدة من الألياف يساعد في إبطاء امتصاص السكر في الجسم.

الحرنكش يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم، ويقلل من تأثير الصوديوم في الجسم، كما أن مضادات الأكسدة والألياف تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، مما ينعكس إيجابا على صحة القلب والأوعية الدموية.

الحرنكش قد يمتلك تأثيرا واقيا للكبد، حيث يساعد في تنقية الجسم من السموم، وتحسين وظائف الكبد.

بفضل احتوائه على البيتا كاروتين (الذي يتحول إلى فيتامين A في الجسم)، يعتبر الحرنكش مفيد لصحة العين، ويساهم في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بتقدم العمر مثل التنكس البقعي.

الحرنكش منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف، مما يجعله خيار ممتاز لمن يرغبون في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه، الألياف تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقلل من الرغبة في تناول الطعام الزائد.

الألياف الغذائية الموجودة في الحرنكش تساهم في تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتنظيم عملية الهضم.

القيمة الغذائية للحرنكش

واستعرضت أخصائية التغذية العلاجية، القيمة الغذائية للحرنكش (لكل 100 جرام تقريبًا):

السعرات الحرارية: حوالي 53 سعرة

البروتين: 1.9 جرام

الدهون: 0.7 جرام

الكربوهيدرات: 11.2 جرام

الألياف: 4.9 جرام

فيتامين C: حوالي 11 ملج

فيتامين A: بنسبة جيدة

الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم بنسب معتدلة

طرق تناول الحرنكش:

وتابعت، يمكن تناوله طازجا كوجبة خفيفة، أو يضاف إلى السلطات والعصائر، كما يستخدم في صنع المربى أو الحلويات، ويمكن تجفيفه أو طحنه واستخدامه كمكمل غذائي.

محاذير تناول الحرنكش

واوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه يجب عدم تناول كميات كبيرة جدا من الحرنكش دفعة واحدة، خاصة لمن يعانون من مشكلات في الكلى وينصح بتناول الثمار الناضجة فقط، إذ إن الثمار غير الناضجة قد تحتوي على مركبات قد تكون ضارة عند استهلاكها بكثرة، والحرنكش فاكهة طبيعية صغيرة الحجم، لكنها غنية بالفوائد الصحية التي تدعم الجسم وتحميه من العديد من الأمراض، لذا يمكن إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن، للاستفادة من خصائصه الفريدة، شرط تناوله باعتدال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.