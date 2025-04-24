فوائد الحرنكش ينظم الهضم وينقص الوزن ويعالج التهابات الجسم

فوائد الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة الشعبية الشهيرة التي تنتشر في الأسواق في وقتنا الحالي ولها مذاق حلو ولاذع وعشاق كثيرون.

وفوائد الحرنكش، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الحرنكش، ويُعرف أيضًا باسم "التوت الأرضي" أو "الفيزاليز"، هو نوع من الفاكهة الصغيرة الحجم والمغلفة بقشرة ورقية رقيقة تشبه الفانوس، وتنتمي هذه الثمرة إلى عائلة الطماطم والبطاطا، وتتميز بطعمها المميز الذي يجمع بين الحلو والحامض، وبالرغم من صغر حجمها، إلا أن للحرنكش فوائد صحية مذهلة جعلت منه خيار غذائي مميز في الطب البديل والأنظمة الغذائية الصحية.

القيمة الغذائية للحرنكش

وأضاف السيد، أن الحرنكش يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، مثل:-

فيتامين C، الذى يساعد على تعزيز جهاز المناعة، ويحمي من نزلات البرد والعدوى.

فيتامين A، وهو ضروري لصحة العينين والبشرة.

الحديد، وهو مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم.

الفسفور والكالسيوم، يدعمان صحة العظام والأسنان.

فوائد الحرنكش للصحة

فوائد الحرنكش للصحة

وتابع، أن من فوائد الحرنكش:-

مضاد قوي للأكسدة، حيث تحتوي ثمار الحرنكش على مركبات البوليفينول والكاروتينات، وهي مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، ويؤخر علامات الشيخوخة.

تعزيز جهاز المناعة، بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، يساهم الحرنكش في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض المختلفة، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد والالتهابات.

تنظيم مستوى السكر في الدم، وتشير بعض الدراسات إلى أن الحرنكش قد يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري أو للأشخاص المعرضين للإصابة به، شرط تناوله باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.

دعم صحة الكبد، ويُعتقد أن الحرنكش يساهم في تنشيط وظائف الكبد وتحسين أدائه، كما أنه يساعد في التخلص من السموم في الجسم، ويقلل من تراكم الدهون في الكبد.

تعزيز صحة القلب، بفضل غناه بالألياف ومضادات الأكسدة، يساهم الحرنكش في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين الدورة الدموية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تحسين الهضم، والحرنكش غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ما يجعله خيار ممتاز لصحة الجهاز الهضمي.

مناسب للرجيم، نظرًا لانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على الألياف، يساعد الحرنكش على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية للراغبين في خسارة الوزن أو الحفاظ عليه.

مضاد للالتهابات، ويمتلك الحرنكش خصائص مضادة للالتهاب، مما قد يساعد في التخفيف من أعراض الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل أو مشاكل الجلد المزمنة.

تحسين المزاج، واحتواء الحرنكش على فيتامينات B، خاصة B6، يساهم في تحسين وظائف الجهاز العصبي، وزيادة إنتاج "السيروتونين" المعروف بهرمون السعادة، ما قد يساعد في تقليل التوتر وتحسين المزاج.

طرق تناول الحرنكش

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناوله طازجًا كوجبة خفيفة، كما يُضاف إلى السلطات أو العصائر، وايضا يُستخدم في تحضير المربى والحلويات، ويُجفف ويُتناول كوجبة خفيفة صحية.

محاذير تناول الحرنكش

واضاف السيد، أنه يُفضل غسل الحرنكش جيدًا قبل تناوله، ويجب الاعتدال في تناوله، خصوصًا لمرضى السكري أو من يعانون من مشاكل في الكلى، كما يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه كعلاج بديل لأي حالة صحية مزمنة.

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