الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سلطة الضرائب بإسرائيل: أضرار الهجوم الإيراني تفوق المليار شيكل

الدمار في تل أبيب
الدمار في تل أبيب جراء الهجوم الإيراني، فيتو

أعلنت سلطة الضرائب في إسرائيل، اليوم الإثنين، أن الأضرار الناجمة عن الهجوم الإيراني خلال الأيام الثلاثة الماضية تزيد عن مليار شيكل.

خسائر إسرائيل جراء الهجوم الإيراني 

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مواقع حيوية وسط تل أبيب تعرضت لدمار كبير، وأن 4 إصابات مباشرة وقعت في المدينة، بينها 3 وسط المدينة جراء القصف الإيراني.

وكشفت تلك الوسائل سقوط أربعة صواريخ على تل أبيب، اثنين على حيفا، واثنين آخرين على مدينة إيلات، في إطار الهجوم الإيراني الواسع.

txt

حرائق غير مسبوقة بمواقع عدة في تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي الإيراني

ووفق تقارير أولية، أُصيب ما لا يقل عن 25 إسرائيليًّا جراء الضربات الصاروخية التي استهدفت مباني في تل أبيب بشكل مباشر. كما دوّت صافرات الإنذار في مناطق شمال إسرائيل بعد رصد مسيّرات إيرانية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض الرقابة العسكرية على موقعين استهدفتهما الصواريخ الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

واستهدف الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير وسط إسرائيل بشكل غير مسبوق، حيث سقطت أربعة، ولم يتم حتى اللحظة الإعلان عن وقوع إصابات في الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجوم الإيراني إسرائيل تل أبيب

مواد متعلقة

أخبار مصر: إمام عاشور يوجه رسالة للنادي الأهلي، سماء إسرائيل تمطر صواريخ إيرانية، عمرو أديب يعلق على أزمة ضربة جزاء إنتر ميامي

إعلام عبري: حادث خطير وقع داخل غرفة محصنة في منطقة بتاح تكفا وسط إسرائيل

الأكثر قراءة

هل هو نتنياهو؟، "الله أكبر.. لقد قتلناه" منشور إيراني غامض يثير حيرة العالم

الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

صافرات الإنذار تدوي في النقب بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

إيران تضرب ميناء ومحطة كهرباء حيفا وقاعدة نيفاتيم الجوية بتل أبيب (فيديو)

بعد 24 ساعة، اتحاد الكرة يتدارك خطأه بشأن محمد صلاح

مجموعة الأهلي، موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو في مونديال الأندية

مشاهد من وفاء الرئيس لأبناء مصر المخلصين، آخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الخوخ والعنب في سوق العبور

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم؟

هل يوجد رسوم للتسجيل في محفظة البنك الأهلي؟

المزيد

انفوجراف

نصائح فعالة لتقليل التوتر والقلق أثناء امتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

ما حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية وضوابطها؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية