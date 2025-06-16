سلطة الضرائب بإسرائيل: أضرار الهجوم الإيراني تفوق المليار شيكل

أعلنت سلطة الضرائب في إسرائيل، اليوم الإثنين، أن الأضرار الناجمة عن الهجوم الإيراني خلال الأيام الثلاثة الماضية تزيد عن مليار شيكل.

خسائر إسرائيل جراء الهجوم الإيراني

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مواقع حيوية وسط تل أبيب تعرضت لدمار كبير، وأن 4 إصابات مباشرة وقعت في المدينة، بينها 3 وسط المدينة جراء القصف الإيراني.

وكشفت تلك الوسائل سقوط أربعة صواريخ على تل أبيب، اثنين على حيفا، واثنين آخرين على مدينة إيلات، في إطار الهجوم الإيراني الواسع.

ووفق تقارير أولية، أُصيب ما لا يقل عن 25 إسرائيليًّا جراء الضربات الصاروخية التي استهدفت مباني في تل أبيب بشكل مباشر. كما دوّت صافرات الإنذار في مناطق شمال إسرائيل بعد رصد مسيّرات إيرانية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض الرقابة العسكرية على موقعين استهدفتهما الصواريخ الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

واستهدف الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير وسط إسرائيل بشكل غير مسبوق، حيث سقطت أربعة، ولم يتم حتى اللحظة الإعلان عن وقوع إصابات في الأرواح.

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