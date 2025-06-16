إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة إيرانية فوق إيلات

أعلنت إسرائيل، الإثنين، اعتراض مسيّرة إيرانية في أجواء مدينة إيلات جنوبي البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن شهود عيان، بسماع دوي انفجارات ناجمة عن إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء المدينة.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الإثنين، قد أكدت أن تهديد الهجمات الصاروخية الإيرانية لا يزال قائما ويجب البقاء قرب الملاجئ، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس".

رغم انطلاق صافرات الإنذار في وسط وشمال وشمال إسرائيل عقب إعلان طهران عن إطلاق موجة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية، لم تسجل حتى الآن أي حالات سقوط لصواريخ أو مسيّرات داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية عن إطلاق موجة جديدة من الصواريخ تجاه إسرائيل، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من المناطق وسط إسرائيل، تحسبًا لهجوم إيراني محتمل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

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