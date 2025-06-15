الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الإيراني: إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية ستكون ردودنا أكثر إيلامًا

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية سيكون في انتظار المعتدين ردود أكثر إيلاما.

الهجوم الإسرائيلي على إيران  

وفي السياق ذاته أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يقصف الآن مطار مهرآباد غرب العاصمة طهران.

txt

جيش الاحتلال يزعم قصف منشأة نووية بمدينة أصفهان وسط إيران

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أنه تم سماع أصوات انفجارات متتالية في غرب العاصمة الإيرانية طهران

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قالت اليوم الأحد، إنه اعتبارا من الليلة ستكون محطات المترو مفتوحة طوال 24 ساعة كملاجئ.

ويأتي ذلك بعدما  دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، إلى إخلاء كل المنشآت النووية في إيران، وذلك تمهيدا لقصفها مجددا.

جيش الاحتلال يدعو لإخلاء كل المنشآت النووية في إيران 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: إنذار عاجل إلى سكان إيران نحث كل الموجودين في كافة مفاعلات إيران على إخلاء المنشآت فورا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجوم الإسرائيلي على إيران إيران جيش الاحتلال

مواد متعلقة

الرئيس الإيراني لماكرون: لن نفاوض بشأن الملف النووي حال استمرت الهجمات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

استعان بالقرآن للتنبؤ بنهاية إسرائيل، توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين ويكشف حقيقة نتنياهو

عشرات الصواريخ البالستية الإيرانية تسقط في شمال ووسط إسرائيل

اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم جلوس

زغلول صيام يكتب إلى وزير الشباب والرياضة: هو ممكن حضرتك تحول للنيابة بدون لجان؟!!

بعد اشتعال الدولار في البنوك، تعرف على آخر تطورات الأسعار خلال التعاملات

مجلس النواب يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب

الخارجية الإيرانية توجه رسالة صادمة لرئيس قبرص: لم نطلب تدخله مع إسرائيل

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بسوء فهم في العلاقات الشخصية

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن الأرز اليوم بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ارتفاع سعر خام القصدير ليسجل 32 ألفا للطن

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مجلس النواب يرفض العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بسوء فهم في العلاقات الشخصية

موعد عاشوراء 2025 وفضائل هذا اليوم

"الأزهر العالمي للفتوى": توقير الكبار دليل على حسن الإسلام والخلق

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: استهداف مسكن عائلة نتنياهو في قصف إيراني