الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتفقد مواقع سقطت فيها صواريخ إيرانية

هرتسوج،فيتو
هرتسوج،فيتو

تفقد رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي  مواقع سقطت فيها صواريخ إيرانية في منطقة هيرتزوغ.

كما تفقد  مواقع سقطت فيها صواريخ إيرانية في منطقة بيت يام.

قالت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد: إن خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت جراء الهجوم الصاروخي من إيران.

تضرر خطوط الأنابيب في حيفا 

من جانبها أفادت مصافي نفط إسرائيلية بتضرر خطوط أنابيب وخطوط نقل في حيفا جراء الهجمات ذاتها.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية بطائرات مسيرة.

وشنت إيران هجوم صاروخي موسع على تل أبيب وحيفا وعدد من مدن الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب في دمار واسع بالبنية التحتية ومصافي النفط، بالاضافة الى سقوط عشرات القتلى والجرحى. 

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