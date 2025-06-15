جيش الاحتلال يزعم: استهدفنا صواريخ أرض - أرض إيرانية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، استهداف صواريخ إيرانية أرض- أرض كانت مجهزة وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، إلى إخلاء كل المنشآت النووية في إيران، وذلك تمهيدا لقصفها مجددا.

جيش الاحتلال يدعو لإخلاء كل المنشآت النووية في إيران

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: إنذار عاجل إلى سكان إيران نحث كل الموجودين في كافة مفاعلات إيران على إخلاء المنشآت فورا.

ويأتي ذلك بعدما أطلقت إيران ليل السبت- الأحد موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب، مشيرةً لوقوع قتلى وجرحى بسببها.

وقالت شرطة الكيان الصهيوني: "تلقينا تقارير عن سقوط صواريخ وشظايا على تجمع سكني بمنطقة تل أبيب مما تسبب في أضرار".

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