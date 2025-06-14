الدفاعات الإيرانية تتصدى لأهداف إسرائيلية وتسقط مسيرتين في أجواء طهران

تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية، اليوم السبت، لأهداف جوية معادية في طهران وأصفهان وأهواز وسط وجنوب البلاد، وذلك بالتزامن مع هجوم واسع شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الدفاعات الإيرانية تتصدى لأهداف جوية إسرائيلية

وأفادت وكالة أنباء فارس، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في أجواء طهران.

ومن جانبه أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، عن هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال الساعات القادمة.

هجوم إيراني قوي الساعات القادمة

ويأتي ذلك بعد التهديدات الإيرانية بتوسيع نطاق الحرب، وشن هجوم صاروخي على إسرائيل باستخدام ألفي صاروخ، بما يعادل أكثر من 20 مرة من الهجمات السابقة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: أخلينا قاعدة 8200 ومقر الموساد قرب تل أبيب، وقيادتنا تعمل في مواقع سرية تحت الأرض بمناطق متفرقة.

حكومة الاحتلال تخلي مقر الموساد

ويأتي ذلك في ظل مخاوف الاحتلال من الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أكدت طهران أنه سيكون بألفي صاروخ تستهدف مدن الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته أفادت القناة 13 العبرية، أن الاحتلال أجلى عائلات وزراء ومسؤولين في حكومة نتنياهو إلى ملاجئ محصنة تحت الأرض؛ خشية من استهداف إيران لهم.

وأعلنت القناة 14، العبرية، اليوم السبت، عن إغلاق البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج أبوابها، وأوضحت القناة أن إسرائيل طلبت عدم إرسال أبناء الدبلوماسيين في الخارج إلى المدارس.

وقبل وقت سابق ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن اجتماع الكابينت اليوم سيعقد في ملجأ سري تحت الأرض، وذلك في ظل استمرار الهجوم الإيراني على مدن الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ البالستية.

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