الخارجية العمانية تعلن عدم عقد المحادثات بين إيران وأمريكا المقرر إجراؤها الأحد

أعلنت وزارة الخارجية العمانية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن المحادثات بين إيران وأمريكا التي كان مقررا إجراؤها غدا الأحد في مسقط لن تنعقد.

الخارجية العمانية: المحادثات بين إيران وأمريكا المقرر إجراؤها الأحد لن تنعقد

ويأتي ذلك بعدما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إلغاء المفاوضات النووية مع أمريكا، وأنه "لا مبرر لها".

وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية: “مواصلة المحادثات النووية بين إيران وأمريكا لا مبرر لها مع استمرار الهجمات الإسرائيلية الهمجية”.

وتابع "قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح ذريعة بيد الكيان الصهيوني لمهاجمة منشآتنا النووية"، مبينا "نطالب جميع الدول بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه".

ولفت إلى ان "مهاجمة منشآتنا النووية غير قانونية وعلى المجتمع الدولي محاسبة الكيان الإسرائيلي على ذلك"، داعيا "الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف مسؤول تجاه اعتداءات الاحتلال على أراضينا".

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان قبيل المحادثات التي كانت مقررة الأحد "من الواضح أنه في مثل هذه الظروف وإلى أن يتوقف عدوان النظام الصهيوني على الأمة الإيرانية، ستكون المشاركة في حوار مع طرف هو أكبر داعم وشريك للمعتدي بلا معنى".



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