دراما "الليلة الأولى مع الدوق" تنقذ قنوات KBS من نسب المشاهدة المتدنية

بعد فترة عصيبة شهدت فيها مسلسلات الأربعاء والخميس على قنوات KBS نسب مشاهدة متدنية للغاية تراوحت بين 0% و1%، جاء مسلسل "الليلة الأولى مع الدوق" ليبعث الأمل من جديد بتحقيق انطلاقة قوية، فقد سجلت الحلقة الأولى من المسلسل، التي عُرضت في 11 يونيو، نسبة مشاهدة وطنية بلغت 3.3%، وفقًا لبيانات شركة نيلسن كوريا. هذا الأداء المتميز يمثل تحولًا جذريًا مقارنة بالمسلسلات السابقة التي عُرضت في نفس الفترة الزمنية، مثل "كيك كيك كيك كيك" و"نادي صحي على مدار 24 ساعة"، والتي ظلت حبيسة نطاق 0-1%.

لم تكن بداية "الليلة الأولى مع الدوق" سهلة، بل واجه تحديات كبيرة حتى قبل عرضه، ففي ديسمبر الماضي، اضطر فريق الإنتاج إلى تقديم اعتذار رسمي بعد الكشف عن قيام الموظفين بدق مسامير في أعمدة بيونغسان سيوون، وهو موقع تراثي ثقافي تاريخي في أندونغ، جيونغبوك، لتركيب معدات التصوير. تطورت الحادثة لتشمل تحقيقًا للشرطة، وأُحيل ثلاثة من الموظفين إلى النيابة العامة لانتهاكهم قوانين الحفاظ على الممتلكات الثقافية.

في المؤتمر الصحفي للإنتاج، أعرب المخرج لي وونغ هي عن أسفه قائلًا: "لقد كنا مخطئين بلا شك"، كما قدم الممثلان الرئيسيان تايكيون وسيوهيون اعتذارهما. كان الوضع حرجًا لدرجة أن تحقيق نسبة مشاهدة 1% بدا أمرًا بعيد المنال، إلا أن الدراما تمكنت من تجاوز هذه العقبات ببراعة.

قصة جذابة وتفاعل قوي من جمهور الكدراما حول العالم

تدور أحداث الحلقة الأولى حول طالبة جامعية، تستاء من توقف روايتها الإلكترونية المفضلة، فتترك تعليقًا ساخرًا: "أستطيع كتابة شيء أفضل بإصبع قدمي اليسرى". فجأة، تجد نفسها منتقلة إلى عالم القصة، لتجسد شخصية ثانوية تُدعى تشا سيون تشايك. على الرغم من المقدمة التي توحي بنبرة كوميدية خفيفة، إلا أن السرد كان متماسكًا وسريع الوتيرة بشكل مفاجئ.

بعد أن تُلقى تشا سيون تشايك في حياة نبيلة دون وقت للتكيف، تحضر تجمعًا راقيًا يُدعى "داهونغ هوي" لتشهد اللقاء الأسطوري الأول بين البطلين. ولكن عندما تهين دو هوا سيون الشريرة البطلة، جو إيون آي، تُحوّل سيون جذب الانتباه بعبارة غريبة: "أُفضّل الشرب على الشاي". يجعلها مركز الاهتمام، ويأخذ الحفل منعطفًا غير متوقع تمامًا.

في صباح اليوم التالي، تستيقظ سيون تشايك لتجد البطل، لي بيون (الذي يلعبه أوك تايكيون)، مستلقيًا بجانبها. لا تتذكر ما حدث، مما زاد من حيرة الجمهور. الخاتمة المثيرة، والحبكة التي تتجذب مشاهد الماضي المملة، والانتقالات المشوقة، كلها عناصر جعلت الدراما جديرة بالمشاهدة والنقاش الفوري.

وساهم التوافق بين البطلين، سيوهيون وتايكيون، في تعزيز نسبة المشاهدة. صرحت سيوهيون أن حبها للعمل الأصلي دفعها للانضمام إلى فريق التمثيل، قائلةً: "كان السيناريو آسرًا لدرجة أنني شعرت أنه سيكون من الخطأ الكبير عدم القيام به. عندما سمعت أن تايكيون هو البطل، عرفت أنني يجب أن أقبل".

وأضاف تايكيون: "بمجرد أن سمعت أن سيوهيون ستشارك، وافقت حتى قبل قراءة السيناريو. لقد عملنا معًا من قبل، وأنا أثق بها ثقة كبيرة".

انتشرت ردود الفعل الإيجابية بسرعة عبر مجتمعات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بعد البث، ضمنت التعليقات: "جذاب للغاية"، "سيوهيون وتيكيون ثنائي مثالي"، "المشاهد فاقت التوقعات"، "هذا المسلسل أفضل بكثير مما توقعت"، و"بعد حلقة واحدة، سأتابع الموسم بأكمله". تؤكد هذه الاستجابات أن نسبة 3.3% لم تكن مصادفة. وبينما انتقد البعض الفكرة ووصفوها بأنها غير ناضجة، أعرب معظمهم عن حماسهم لكيفية تطور التفاعل والعمق العاطفي في الحلقات اللاحقة.

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