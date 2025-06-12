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ثقافة وفنون

صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية

جونجوك، فيتو
جونجوك، فيتو

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على امرأة صينية في الثلاثينيات من عمرها، بتهمة محاولة اقتحام منزل النجم العالمي "جونجكوك" عضو فرقة BTS، بعد ساعات قليلة من إتمامه خدمته العسكرية الإلزامية، ووقع الحادث في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، حيث شوهدت المرأة وهي تحاول فتح قفل مركب خارج شقة "جونجكوك" بالضغط على أرقام عشوائية، في حوالي الساعة 11:20 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء.

اعترفت المرأة أثناء التحقيق معها بأنها سافرت إلى كوريا الجنوبية خصيصًا لرؤية المغني، ولكن محاولتها انتهت بالقبض عليها بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

عودة نجوم BTS تلهب حماس المعجبين وتوقعات بعودة الفرقة

جاء هذا الحادث بعد ساعات قليلة من تسريح "جونجكوك" وثلاثة أعضاء آخرين من فرقة BTS من الخدمة العسكرية الإلزامية هذا الأسبوع، مما أثار موجة من الحماس بين المعجبين وزاد من التوقعات بعودة محتملة للفرقة. ومن المقرر أن يتم تسريح جميع أعضاء BTS السبعة من الجيش بحلول نهاية هذا الشهر، وقد ألمحت وكالتهم "Hybe" إلى لم شملهم قريبًا.

توقفت الفرقة عن نشاطها في عام 2022، عندما كانت في أوج شهرتها العالمية، ليلتحق أعضاؤها بالخدمة العسكرية. وتجمّع مئات المعجبين، بعضهم قدم من خارج البلاد، أمام مقر "Hybe" للاحتفال بعودة نجومهم. ارتدى الكثيرون اللون الأرجواني، وهو اللون المميز لـ فرقة BTS، وحملوا لافتات كبيرة وصورًا للفرقة.

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جونجكوك فرقة bts عودة نجوم BTS HYBE BTS

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