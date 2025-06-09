ترقب خروج فرقة BTS من الجيش يرفع سهم شركة HYBE ويلون كوريا بالأرجواني

تستعد فرقة BTS، أيقونة موسيقى البوب الكورية، لاختتام فترة التجنيد الإلزامي لأعضائها في الساعات القليلة القادمة، مع تسريح أربعة من أعضائها اليوم وغدًا بتوقيت كوريا الجنوبية، ويُعد هذا الحدث علامة فارقة للفريق ومحبيه حول العالم، الذين يترقبون بفارغ الصبر عودة الأعضاء إلى الساحة الفنية.

من المقرر أن ينهي كل من RM وV خدمتهما العسكرية في 10 يونيو الجاري، يليهما جيمين وجونغكوك في 11 يونيو بتوقيت كوريا، وقد انضم الأعضاء الأربعة للخدمة معًا في ديسمبر 2023، وخدم RM في الفرقة الموسيقية العسكرية للفرقة الخامسة عشرة للمشاة، بينما كان V جزءًا من فريق المهام الخاصة للفيلق الثاني. أما جيمين وجونجكوك، فقد أديا خدمتهما في الفرقة الخامسة للمشاة.

مع تسريح شوجا، الذي يعمل حاليًا كعامل خدمة اجتماعية، في 21 يونيو، ستكون "الفترة العسكرية" لفرقة BTS قد وصلت إلى نهايتها الكاملة.

وسبق هؤلاء الأعضاء، جين، العضو الأكبر سنًا، الذي التحق بالخدمة في ديسمبر 2022 وتم تسريحه في يونيو 2023، ليملأ فترة غياب الفرقة لمدة عام. كما عاد جايهوب، الذي التحق بالخدمة في مارس 2023، في أكتوبر الماضي واستأنف مسيرته الفردية بنجاح.

على الرغم من الجدل الوطني الواسع الذي أثير حول الإعفاءات العسكرية للفنانين، أدّت فرقة BTS واجباتها الوطنية بنزاهة، ويعود أعضاؤها الآن كفنانين "مُحصّنين" بحق، ما يعزز مكانتهم الفنية والشخصية.

مناشدات الوكالة للمعجبين وخطط التواصل اثناء الخروج

أعرب المعجبون حول العالم عن حماسهم الكبير لعودة الأعضاء، لكن وكالة BigHit Music طلبت منهم الامتناع عن زيارة مواقع التسريح شخصيًا، وفي بيان نُشر عبر منصة Weverse في 7 يونيو، أوضحت الوكالة أنه لن تكون هناك فعاليات رسمية، مشيرة إلى أن "القواعد العسكرية مكتظة في أيام التسريح، مما يثير مخاوف أمنية بسبب ضيق المساحة".

ويخطط الأعضاء للتواصل مع معجبيهم عبر البث المباشر في أيام تسريحهم، مما يبشر بأسبوع حافل لعشاق "ARMY" مع عودتهم المتتالية.

احتفالات "BTS FESTA"

يتميز حفل "BTS FESTA" لهذا العام، وهو الاحتفال السنوي بأول ظهور لهم في 13 يونيو، بطابع خاص للغاية. فهو يُصادف الذكرى السنوية الثانية عشرة للفرقة، ولأول مرة منذ بدء التجنيد، سيحتفل جميع الأعضاء (باستثناء SUGA) كمدنيين.

يُقام الحدث الأبرز في فعالية FESTA غير الرسمية يومي 13 و14 يونيو في KINTEX بمدينة إلسانسو-غو، غويانغ. ومن المقرر أن تُعرض في 20 جناحًا رحلة فرقة BTS التي استمرت 12 عامًا، بما في ذلك ركنٌ للأصوات، وركنٌ للكؤوس يحتفي بإنجازات BTS وARMY، بالإضافة إلى معروضات لمقتنيات شخصية للأعضاء.

ارتفاع سهم HYBE وتوقعات ما بعد الخدمة

لا تزال القوة العالمية لفرقة BTS قوية. فقد احتل ألبوم جين المصغر الثاني "رائد الفضاء" وأغنيته الرئيسية "لا تقل أنك تحبني" المركز الثالث على قائمة بيلبورد 200 والمركز 90 على قائمة هوت 100، على التوالي. كما فاز آر إم بجائزة "فنان الكيبوب المفضل" في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية في مايو 2023 عن ألبومه المنفرد "المكان الصحيح، الشخص الخطأ".

وتثير خطط الفرقة لما بعد الخدمة العسكرية توقعات عالية بالفعل. أصدر جين ألبومه المنفرد بعد أربعة أشهر فقط من تسريحه، وتبعه جايهوب بأغنية منفردة بعد خمسة أشهر من عودته. يبعث هذا الجدول الزمني الأمل في إمكانية إصدار موسيقى جديدة لفرقة بي تي إس في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أنه من المتوقع أن يأخذوا بعض الوقت لإعادة تقييم هويتهم الموسيقية قبل التسرع في العودة.

و شهد سهم HYBE، الشركة الأم لـ BTS، ارتفاعًا ملحوظًا على الرغم من الجدل الأخير حول تورط المؤسس بانغ سي هيوك المزعوم في تداولات احتيالية خلال استعدادات الطرح العام الأولي للشركة. مع إغلاق السوق في 5 يونيو، بلغ سعر سهم HYBE 284,500 وون كوري، مقتربًا من أعلى مستوى له في عام عند 292,500 وون كوري.

كما تلونت كوريا على مدار اليومين الماضيين باللون الأرجواني سواء من اعلانات المعجبين المدفوعة لترقبهم لعودة الفرقة أو من المؤسسات والمنظمات الحكومية التي تعتبر فرقة BTS كنز قومي وأحد أكبر مصادر العملة الاجنبية.

في حين لا يزال المستثمرون وقطاع الموسيقى متفائلين، يرى البعض أن على فرقة BTS إعادة تقييم توجهها الموسيقي. حيث يري العديد أنهم فقدوا الكثير من طاقة الهيب هوب الخام التي ميزت سنواتهم الأولى. وبينما تحتفظ أعمالهم المنفردة برسائل قوية، قد تكون إعادة ضبط الهوية الموسيقية للفرقة ضرورية لتحقيق نجاح طويل الأمد.

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