أعضاء فرقة BTS الكورية يستعدون للقاء معجبيهم بعد إنهاء الخدمة العسكرية

يستعد أربعة من أعضاء فرقة BTS الكورية الجنوبية، وهم “آر إم، وفي، وجيمين، وجونجكوك”، للاجتماع بمعجبيهم في مواقع محددة، فور تسريحهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأعلنت وكالة "بيغ هيت ميوزيك"، التابعة لفرقة BTS، اليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، عن تفاصيل استقبال المعجبين، ووفقًا للبيان، سيستقبل RM وV المعجبين في مدينة تشنتشون، بينما سيلتقي جيمين وجونجكوك بمعجبيهم في يونتشيون.

وأوضحت الوكالة أن الأعضاء "لن يتوجهوا إلى قواعدهم العسكرية، بل سيوجهون رسائل قصيرة ويشاركون أفكارهم حول تسريحهم في أماكن مخصصة ومنفصلة".

وفي السياق ذاته، ناشدت الوكالة المعجبين الامتناع عن زيارة الوحدات العسكرية للأعضاء. وأكدت "بيج هيت ميوزيك" أنه "لن تُقام أي فعاليات رسمية في القواعد"، محذرةً من أن "ضيق الطرق والمساحة قد يشكلان مخاطر أمنية في حال تجمع حشود كبيرة" وشددت الوكالة على "ضرورة الامتناع عن زيارة القواعد العسكرية".

يُذكر أن جميع أعضاء فرقة BTS السبعة سيُنهون خدمتهم العسكرية بحلول نهاية يونيو الجاري. وقد تم تسريح كل من جين وجيهوب بالفعل، وهما يركزان حاليًا على مشاريعهما الفردية.

ومن المقرر أن يُنهي آر إم وفي خدمتهما العسكرية في 10 يونيو، يليهما جيمين وجونجكوك في 11 يونيو.

أما شوجا، الذي يؤدي خدمته كموظف في الخدمة العامة، فسينهي خدمته في 21 يونيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.