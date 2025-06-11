عودة جيمين وجونجكوك من الخدمة العسكرية وBTS تكتمل 21 يونيو (صور)

بعد فترة ترقب طويلة من محبي فرقة BTS حول العالم، عاد النجمان جيمين وجونجكوك أخيرًا إلى الحياة المدنية، منهيين خدمتهما العسكرية الإلزامية، وقد جرى تسريح العضوين في 11 يونيو من اللواء الخامس للمدفعية المشاة، ليُقابلوا بحفاوة بالغة من المعجبين الذين احتشدوا لاستقبالهم بابتسامات دافئة في ملعب "يونتشيون" العام.

عبر جيمين عن سعادته بالعودة، قائلًا: "من جائحة كوفيد-19 إلى خدمتنا العسكرية، لقد كانت فترة طويلة جدًا، لذا شكرًا جزيلًا لكم على الانتظار، أشعر وكأننا نستطيع مواصلة رسم المستقبل الذي كنا نرسمه، وسنُظهر جوانب أفضل من أنفسنا." وأضاف بتواضع: "كانت هذه أول مرة لي في الجيش، وبصراحة لا أعتقد أنه مكان سهل للتواجد فيه."

من جانبه، علّق جونجكوك على عودته للظهور العام قائلًا: "لقد مر وقت طويل منذ أن وقفت أمام الكاميرات آخر مرة، وأنا لا أضع حتى مكياجًا، لذلك أشعر بالحرج ولا أعرف ماذا أقول." كما أشار بمرح إلى تجربته وتأثيرها على زملائه: "لقد مر الصغار وزملاؤنا الذين سُرحوا قبل ذلك بقليل بالكثير لأنهم اضطروا للعيش معنا."

تجدر الإشارة إلى أن عودة جيمين وجونغكوك تأتي بعد يوم واحد فقط من تسريح عضوي الفرقة الآخرين، RM وV، في 10 يونيو. وبذلك، يتبقى عضو واحد فقط من فرقة BTS في الخدمة العسكرية، وهو شوجا، الذي من المقرر أن ينهي خدمته الإلزامية في 21 يونيو الجاري، ليكتمل بذلك لم شمل الفرقة المنتظر.

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