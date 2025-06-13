الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خامنئي يعين العميد أمير حاتمي قائدًا للجيش الإيراني

العميد أمير حاتمي
العميد أمير حاتمي قائدا للجيش الإيراني، فيتو

 أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، أن  المرشد الإيراني علي خامنئي عين العميد أمير حاتمي قائدا للجيش الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تعيين مجموعة من القادة في مواقع رئيسية في المنظومة العسكرية الإيرانية، بعد الإعلان عن مقتل أسلافهم في هجوم إسرائيلي استهدف إيران فجر اليوم.

خامنئي يعين العميد أمير حاتمي قائدا للجيش الإيراني 

وأصدر خامنئي قرارا بتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والعميد محمد باكبور قائدا لحرس الثورة الإسلامية، والعميد علي شادماني قائدا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي في الجيش الإيراني.

وكان خامنئي قد عين مؤقتا صباح اليوم، حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان العامة للجيش الإيراني واللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري، وذلك بعدما أعلن عن مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم يستأنفون مهامهم فورا.

وهؤلاء أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين تم الإعلان عن مقتلهم خلال الهجوم الإسرائيلي حتى الآن وهم: قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد، أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري، العالم النووي مهدي طهرانجي، العالم النووي فريدون عباسي، عبد الحميد مينوجهر وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خمائني إيران المرشد الايراني

مواد متعلقة

حقيقة صور خلع المرشد الإيرانى على خامنئى عباءته وارتداء البدلة العسكرية

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: ليست لدينا الآن خطة لتصفية المرشد الإيراني

الأكثر قراءة

بوتين يحمي إيران، حقيقة صورة استعداد روسيا لإطلاق الصواريخ النووية بعد 22 ساعة

لقطات مباشرة لانفجار وابل من الصواريخ الإيرانية فوق سماء تل أبيب (فيديو)

حقيقة صور خلع المرشد الإيرانى على خامنئى عباءته وارتداء البدلة العسكرية

mbc مصر تنقل 19 مباراة لـ كأس العالم للأندية، تعرف عليها

بيراميدز يدخل على خط المنافسة مع الأهلي لـ ضم لاعب البنك

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

إيران تهاجم إسرائيل بالصواريخ والمسيرات (فيديو)

التحالف الدولي يشارك في التصدي للصواريخ الإيرانية على إسرائيل

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بالميراس.. ريال مدريد ضد الهلال.. مانشستر سيتي أمام الوداد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلية النحل في المنام وعلاقته بأخبار مفرحة قريبا

ما هو المسجد الذي نهى الله الرسول عن الصلاة فيه؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية