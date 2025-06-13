في ذكرى رحيله.. روجيه جارودي الفيلسوف الفرنسي الذي اعتنق الإسلام وواجه الصهيونية.. ناصر القضية الفلسطينية ودفع ثمن مواقفه.. وكتاب «الإسلام دين المستقبل» شاهد على تحوله الفكري والروحي

روجيه جارودى ، فيلسوف فرنسي اعتنق الاسلام. ربته والدته على المسيحية الكاثوليكية وكان أبوه ملحدا، بينما آمن هو بالإسلام واهتم بدراسة الأديان حتى صار واحدا من دعاة حوار الأديان السماوية ووحدتها مع إيمانه بأن الإسلام هو دين المستقبل، ووضع كتاب " الإسلام دين المستقبل " ركز فيه على شمولية الإسلام وانفتاحه على الثقافات الأخرى كما أسس المعهد الدولي للحوار بين الحضارات بباريس، وواجه الصهيونية فى مؤلفه"الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية"، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 2012.

ولد روجيه جارودي عام 1913 بمدينة مرسيليا الفرنسية لأم كاثوليكية وأب ملحد، أما هو فكان معتنقا للبروتستانتية وهو شابا، درس الفلسفة، وحصل بسبب تفوقه على منح تعليمية مختلفة، وحصل على الدكتوراه عن النظرية المادية في المعرفة من جامعة السوربون بباريس عام 1953، ودكتوراه ثانية من جامعة موسكو عام 1954، ليتبنى الفكر الشيوعى ويصبح أحد رموزه فى الحزب الشيوعى الفرنسى وهو فى العشرين من عمره ، وعندما قاوم الغزو السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا عام 1968 طرد من الحزب، ليعلن اسلامه فى المركز الإسلامي بجنيف عام 1982 ويغير اسمه من روجيه الى رجاء.

الفيلسوف العالمى روجيه جارودى

عين روجيه جارودي استاذا للفلسفة عام 1937 ، وانتخب عام 1945 نائبا فى البرلمان الفرنسى وحصل على عضوية مجلس الشيوخ عام 1946 حيث ترأس اللجنة الثقافية الوطنية فيه .

الإسلام دين المستقبل

كتب المفكر الفرنسى المسلم روجيه جارودى كتابا بعد إسلامه بعنوان “الإسلام دين المستقبل ” قال فيه ان للإسلام شمولية كبرى فى استيعابه لسائر الديانات المختلفة، فقد كان أكثر الأديان شمولية فى استقباله للناس الذين يؤمنون بالتوحيد وكان في قبوله لأتباع هذه الديانات في داره منفتحا على ثقافاتهم وحضاراتهم، هو دين التفتح لأنه يختلف عن اليهودية التى انغلقت على مفاهيم القومية والتعصب العنصري التى تتبناها إسرائيل اليوم، وهو دين الجمال لما نراه فى كل ما قدمه من خير للبشرية، فالإسلام هو دين الأخلاقيات والعمل، ويمكن أن يستمر الإسلام فى التقدم بهذا الانفتاح، وقد تطور من مجتمع المدينة الى دولة واسعة مترامية الأطراف، واستطاع أن يواجه المشكلات الجديدة التى تطرأ على المجتمع فى كل عصر.

روجيه جارودى

وأضاف جارودى فى مؤلفه: سيكون للإسلام مستقبل باهر كما كان فى ماضيه أمام انهيار وإفلاس الغرب الرأسمالى واشتراكية الاتحاد السوفيتى، ويجب أن نستلهم اليوم روح الإسلام وتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام والأئمة وأن ينفتح كما كان فى ماضيه حتى يحقق الثورة الثقافية التى فجرها فى الماضي، فالإسلام هو الوحيد اليوم القادر على حل مشاكلنا، ولهذا أسلمت بسعادة وحماسة.

روجيه جارودى وزوجته سلمى

زار روجيه جارودى مصر عام 1970 والتقى الرئيس جمال عبد الناصر، ثم عاد لزيارتها عام 1983 بدعوة من الأزهر لحضور الاحتفال بعيده الألفى، ومن عشقه للقاهرة عاد إليها عام 1996 برفقة زوجته الفلسطينية سلمى، ليلتقي بالأديب نجيب محفوظ وأسرة الأهرام والكتاب والصحفيين، وقد صرح لحظة وصوله في مطار القاهرة بأن مصر هي البلد الوحيد الذي يمكن ان يكون له تأثير كبير على العالم الاسلامى.

سعادة بسبب زيارة مساجد مصر

وفى نهاية زيارته الأخيرة لمصر قال روجيه جارودى: لقد سعدت أثناء زيارتى للقاهرة بزيارة مساجد أحمد بن طولون والرفاعى والحسين، يالروعة هذه الأماكن فى رمضان، فكم شعرت بسعادة وأنا أزور المساجد فى اسطنبول أو طهران أو مراكش، لكنى شعرت بسعادة أكبر لأننى زرت المساجد المصرية فى رمضان.

جارودى يلقى كلمة بالأزهر



ناصر روجيه جارودى قضايا عربية وإسلامية على رأسها القضية الفلسطينية، وواجه الصهيونية بشراسة خاصة بعد مجزرة صابرا وشاتيلا فى لبنان حيث أصدر حينها بيانا عام 1982 نشر في جريدة لوموند الفرنسية بعنوان معنى العدوان الإسرائيلى بعد مجازر لبنان وقد وقع البيان مع جارودي كل من الأب ميشيل لولون والقس ايتان ماتيو، فكان البيان بداية صدام مع المنظمات الصهيونية العالمية الموالية لإسرائيل التى شنت حملة عالمية ضده، واتهموه بالعنصرية ومعاداة السامية وقاطعته صحف العالم التى كان ينشر مقالاته فيها، ورغم ذلك أصر على مواقفه ولم يحيد عن آرائه.

روجيه جارودى

ففى عام 1998 أدانت محكمة فرنسية الفيلسوف روجيه جارودى بتهمة التشكيك فى محرقة اليهود والرواية الصهيونية للهولوكوست فى كتابه "الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل" الذى أصدره عام 1995 ، وقال جارودى تعليقا على هذا الكتاب: إن هذا الكتاب قصد منه محاربة التطرف لدى جميع الاديان، وانه يحافظ بأمانة على النقد السياسي والأيديولوجي دون إسراف أو تعسف، ونعتقد أنه مساهمة منا في معركة التوصل إلى سلام حقیقی يقوم على احترام الحقيقة التاريخية والقانون الدولي، وتفعيل التاريخ النقدي للعالم المعاصر.

احد مؤلفات جارودى



شكك روجيه جارودى فى كتابه " الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل " فى الأرقام الشائعة ــ التى قيل انها 6 مليون ــ حول إبادة يهود أوروبا في غرف الغاز على أيدي النازيين، وكشف النقاب عن زيف الأساطير التي تأسست عليها السياسة الإسرائيلية، مستشهدا بآراء الصهاينة القدامى فى العالم، وكذلك الوثائق التاريخية،



يتناول الجزء الأول من كتاب جارودى الأساطير الدينية منها أسطورة الوعد والأرض الموعودة وأسطورة شعب الله المختار، أسطورة يهودا والتصفية العرقية، ويعالج الجزء الثانی أساطير القرن العشرين ومنها أسطورة معاداة السامية، وأسطورة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وفى الجزء الثالث تضمن الاستخدام السياسى للاسطورة واستثمارها متناولا اللوبى الإسرائيلى فى امريكا واستخدامه عالميا والتمويل الخارجى لإسرائيل.

اتهام جارودى بالعنصرية

وهو ما دفع اليهود لشن حرب شعواء على جارودي، واتهامه بمعاداة السامية، وصدر بسبب ذلك ضده حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 50 ألف دولار، ووجهت اليه تهمة إنكار جرائم ضد الانسانية والعنصرية، ورغم ذلك كان رده على هذه التهم بقوله ( اليهودية ديانة أحترمها، أما الصهيونية فهي سياسية أحاربها ).

أربعون مؤلفا

أصدر روجيه جارودى مؤلفات عديدة وصلت إلى أربعين مؤلفا وضعت فى متحف قرطبة الإسلامى، وكانت البداية مع رواية "البارحة واليوم" عام 1945، ثم كتاب الشيوعية ونهضة الثقافة الفرنسية، فلسطين أرض الرسالات السماوية، الأصوليات المعاصرة أسبابها ومظاهرها، محاكمة الصهيونية الإسرائيلية، الولايات المتحدة طليعة الانحطاط، كيف نصنع المستقبل؟، الإسلام وأزمة الغرب، الإرهاب الغربي، المسجد مرآة الإسلام وغيرها.

رحيل فى قبر مجهول

وحصل جارودي على جوائز عديدة، منها ميدالية الشرف لمقاومته الفاشية الهتلرية بين عامي 1941 و1944، وجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1985، ورحل فى مثل هذا اليوم 13 يونيو 2012 فى باريس، لكن لم يعلم مكان دفنه ولم يعثر محبوه على قبر له حيث قيل إن أسرته احرقت جثته حتى لا يدفن على الطريقة الإسلامية.



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