ذكرى وفاة أرسطو، الفيلسوف الذي أسس الفكر الغربي

تحلّ اليوم ذكرى وفاة أرسطو، أحد أعظم العقول الفلسفية في التاريخ، الذي لم يقتصر تأثيره على الفلسفة وحدها، بل امتد إلى العلوم والمنطق والسياسة والأدب، ليُصبح حجر الأساس للفكر الغربي لقرون طويلة.

من هو أرسطو؟

وُلد أرسطو عام 384 قبل الميلاد في مدينة ستاجيرا المقدونية شمال اليونان. كان والده، نيكوماخوس، طبيبًا في بلاط الملك المقدوني، مما أتاح لأرسطو منذ صغره الاطلاع على العلوم الطبية والطبيعية لكن وفاة والده المبكرة دفعته إلى الانتقال إلى أثينا، حيث التحق بأكاديمية أفلاطون وهو في السابعة عشرة من عمره، ليصبح لاحقًا من ألمع تلاميذه.

إسهامات أرسطو في الفلسفة والعلم

لم يكن أرسطو مجرّد تلميذ في أكاديمية أفلاطون، بل سرعان ما طوّر منهجًا فكريًا خاصًا به، منتقدًا بعض أفكار أستاذه، خاصة في نظرية المُثل. وبعد وفاة أفلاطون، انتقل إلى آسيا الصغرى، ثم استدعاه الملك فيليب الثاني ليكون معلمًا لابنه، الإسكندر الأكبر، وهو الدور الذي أكسبه نفوذًا واسعًا.

أسس لاحقًا مدرسته الخاصة، اللوقيون التي أصبحت مركزًا للبحث العلمي والتجريبي. وكان أرسطو أول من وضع أسس المنطق الصوري، كما قدّم أفكارًا رائدة في الفيزياء، والأحياء، والأخلاق، والسياسة، والتي ظلت تُدرّس حتى العصور الحديثة.

صعوبات أرسطو في مواجهة مجتمعه

رغم تأثيره الهائل، لم تكن حياة أرسطو خالية من التحديات. فبعد وفاة الإسكندر الأكبر، تصاعدت المشاعر المعادية للمقدونيين في أثينا، ما جعله عرضة للاضطهاد السياسي. أُجبر على مغادرة المدينة عام 322 ق.م، قائلًا: "لن أسمح للأثينيين بأن يرتكبوا جريمة أخرى ضد الفلسفة، كما فعلوا مع سقراط".

وتوفي أرسطو في جزيرة إيوبوا عام 322 ق.م، بعد إصابته بمرض في الجهاز الهضمي. لكن إرثه الفكري لم يمت، فقد بقيت كتاباته مرجعًا أساسيًا للفكر الإنساني، من الفلسفة اليونانية إلى العصور الإسلامية والنهضة الأوروبية.

وظل أرسطو نموذجًا للفيلسوف الشامل، الذي لم يكن مجرد مُنظّر، بل عقلًا عمليًا أسس لمنطق البحث والتفكير النقدي، ليبقى تأثيره خالدًا حتى يومنا هذا.

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