أكسيوس: أمريكا أبلغت إسرائيل بعدم مشاركتها مباشرة في أي ضربة على إيران

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصادر مطلعة أن واشنطن حذرت الحكومة الإسرائيلية من أن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في أي ضربة على منشآت إيران النووية.



وكتب الموقع: "أبلغت إدارة ترامب الحكومة الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة لن تشارك مباشرة في أي ضربة إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية".

ولم تُفصح المصادر عما إذا كانت الولايات المتحدة ستُقدم مساعدة استخباراتية أو لوجستية، مثل تزويد الطائرات بالوقود جوا.

وأضاف الموقع أنه وعلى الرغم من ذلك، ستساعد الولايات المتحدة إسرائيل، على الأرجح، في الدفاع عن نفسها ضد أي رد إيراني، كما فعلت خلال الهجمات الإيرانية السابقة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن إسرائيل قد تضرب إيران يوم الأحد إذا لم توافق طهران على وقف العمل على إنتاج سلاح نووي محتمل.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني ستعقد يوم الأحد المقبل في سلطنة عمان.

وأجرت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني بوساطة عُمانية، كان آخرها في روما يوم 23 مايو، وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أعقابها عن آليات مقترحة من عُمان قد تساعد في تذليل العقبات أمام تحقيق تقدم في المفاوضات، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق هذا التقدم بعد جولة أو جولتين إضافيتين.

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