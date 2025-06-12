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خارج الحدود

السويد تطالب بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

وزيرة الخارجية السويدية،
وزيرة الخارجية السويدية، فيتو

طالبت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر، اليوم الخميس، بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المروجين للاستيطان والمستوطنين المعادين لحل الدولتين.

وزيرة خارجية السويد تطالب بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

وأضافت ماريا مالمر، أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ولا يطاق ويجب ضمان الوصول الفوري والآمن لكل أنحاء قطاع غزة.

وتابعت: لا بد من تمكين عمل إنساني واسع ونزيه ومستقل مع احترام القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن استغلال المساعدات لغزة لأغراض سياسية أو عسكرية مرفوض.
 

واستطردت: أي محاولات لتقليص الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان غير مقبولة،والتوسع العسكري في غزة يقوض فرص حل الدولتين.

وأشارت وزيرة الخارجية السويدية، إلى أن توسيع الاستيطان وعنف المستوطنين يبعدان كل مسار تفاوضي، موضحة أن رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات لغزة واستهداف نقاط التوزيع يتسببان بتجويع المدنيين.

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السويد غزة المساعدات الإنسانية إلى غزة

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