اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة لوس أنجلوس وترامب يستعد لإرسال قوات لمدن أخرى (فيديو)

استخدمت شرطة مدينة لوس أنجلوس القنابل الصوتية ووحدات الخيالة ضد متظاهرين احتجاجًا على سياسة الهجرة الأمريكية.



وذكرت "سبوتنيك" أن عدة مئات من المتظاهرين ما زالوا متواجدين في وسط المدينة رغم اقتراب بدء حظر التجول المفروض.

ووفقا له، في حوالي الساعة السادسة والنصف من المساء، بدأت قوات الأمن بصد المتظاهرين الذين اقتربوا من الطوق الأمني. في البداية تم استخدام قنابل الصوت، ثم تدخل رجال الشرطة على الخيول.

وأشارت إلى أن المتظاهرين، اضطروا للتراجع في نهاية الأمر، تحت ضغط قوات الأمن.

وتتصاعد التوترات لليوم السادس على التوالي في لوس أنجلوس بعد أن اجتاحت الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك المدينة، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات إنفاذ القانون وأضرموا النار في مركبات في وسط المدينة.

ومن المقرر بدء الحظر في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش يوم الخميس)، فيما لا يزال مئات الأشخاص يحتلون الشوارع قبل نصف ساعة من دخول الحظر حيز التنفيذ، وقد قاموا بإغلاق الطرق.

حظر التجول الليلي في لوس أنجلوس

ويشمل حظر التجول الليلي في لوس أنجلوس، الذي قالت رئيسة البلدية كارين باس إنه سيظل مفروضا طالما اقتضت الحاجة، منطقة تمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، وهي نفس المنطقة التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ يوم الجمعة في المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة.

وقالت باس: "إذا استمرت المداهمات، وإذا وُجد الجنود يسيرون في شوارعنا، أتصور أن حظر التجول سيبقى مستمرا".

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها اعتقلت 225 شخصا، الثلاثاء، منهم 203 لعدم تفرقهم و17 لانتهاكهم حظر التجول.

ترامب مستعد لإرسال قوات إلى مدن أخرى

من جهة ثانية، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإرسال قوات الحرس الوطني إلى مزيد من المدن الأميركية إذا امتدت الاحتجاجات ضد حملات الترحيل إلى ما بعد لوس أنجلوس.

ومن شأن هذا أن يفتح الباب أمام أوسع استخدام للقوة العسكرية على الأراضي الأميركية في التاريخ الحديث.

وقال وزير الدفاع بيت هيجسث في شهادته أمام الكونجرس إن البنتاجون لديه القدرة على تعزيز انتشار قوات الحرس الوطني في مدن إضافية "إذا اندلعت أعمال شغب أخرى في أماكن يُهدَّد فيها ضباط إنفاذ القانون".

وحذّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت المتظاهرين خارج لوس أنجلوس من أن المزيد من "الفوضى" سيزيد فقط من إصرار ترامب.

وقالت ليفيت: "ليكن هذا رسالة لا لبس فيها إلى المتطرفين اليساريين في أجزاء أخرى من البلاد الذين يفكرون في تقليد العنف في محاولة لإيقاف جهود هذه الإدارة في الترحيل الجماعي: لن تنجحوا".

تتزامن رسالة البيت الأبيض مع تصاعد في نبرة الخطاب العدائي من ترامب، الذي هدد في الأيام الأخيرة باستخدام القوة ليس فقط ضد نشطاء الهجرة، بل أيضًا ضد أي متظاهرين يسعون إلى تعطيل العرض العسكري المقرر إقامته يوم السبت في واشنطن بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي.

وكانت حملة دهم نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في 6 يونيو للبحث عن مهاجرين غير شرعيين في وسط المدينة قد تطورت إلى اشتباكات مع المتظاهرين.

وفي اليوم ذاته، هدد حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بأن الولاية قد ترفض دفع الضرائب للحكومة الفيدرالية ردًا على خطط إدارة ترامب المحتملة لخفض التمويل الفيدرالي بشكل واسع. وفي اليوم التالي، أعلن البيت الأبيض عن نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في المدينة.

وردًا على ذلك، قدم نيوسوم طلبًا رسميًا لإلغاء قرار النشر، متهمًا البيت الأبيض بإثارة الاضطرابات، ومؤكدًا أن السلطات المحلية لم تواجه أي مشكلات قبل تدخل الرئيس.

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