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خارج الحدود

حاكم كاليفورنيا يواصل هجومه على ترامب: ما يفعله خطوة نحو الاستبداد

جافين نيوسوم، حاكم
جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، فيتو

أحداث لوس أنجلوس، جدد جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، مهاجمته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد اشتعال الأحداث في مدينة لوس أنجلوس على خلفية أوامر ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

 

حاكم كاليفورنيا: ما يحدث في لوس أنجلوس خطوة نحو الاستبداد 

وقال “نيوسوم” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “ما نشهده في لوس أنجلوس يتجاوز بكثير دعوة ترامب لترحيل المجرمين، بل هو خطوة نحو الاستبداد. ديمقراطيتنا على مفترق طرق”.

 

حاكم كاليفورنيا يهاجم قرار ترامب بإرسال المارينز إلى لوس أنجلوس

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، هاجم حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، بشدة قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب نشر 500 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في لوس أنجلوس للتصدي للاحتجاجات الجارية في المدينة.


واعتبر نيوسوم أن نشر "المارينز" في لوس أنجلوس يحقق "الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوري".

وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس أن "مشاة البحرية الأمريكية خدموا بشرف عبر حروب متعددة دفاعا عن الديمقراطية. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري. هذا سلوك مناهض لأمريكا".

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