أحدهما لـ يائير يعقوب، نتنياهو يزعم استعادة جثتين لرهينتين في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، قال إن الجيش استعاد جثتين لرهينتين من قطاع غزة.



نتنياهو يزعم استعادة جثتين لرهينتين في قطاع غزة

وقال نتنياهو إنه “في عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة، أعيدت جثتا اثنين من مختطفينا إلى إسرائيل”، بحسب قوله.

وتعود إحدى الجثتين ليائير يعقوب، بينما لم يكشف عن اسم الرهينة الآخر.

وحسب نتنياهو، قتل الرهينتان واختطفت جثتاهما من كيبوتس نير عوز، في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "لن نهدأ ولن نسكت حتى نعيد جميع مختطفينا إلى ديارهم، أحياء وأمواتا".

وأعلن الاحتلال أن الجثتين وصلتا إلى إسرائيل للتعرف عليهما في معهد أبو كبير للطب الشرعي، وأبلغت عائلاتهما.

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