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خارج الحدود

رئيس الشاباك يفضح نتنياهو أمام المحكمة: طلب مني استغلال صلاحيات الجهاز ضد معارضيه

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، أن  رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قدم إفادته أمام المحكمة العليا.

رونين بار: نتنياهو طلب مني التجسس على المتظاهرين
 

وقال بار في إفادته التي قدمها للمحكمة حول قضية "قطر جيت" إن "هناك شبهات خطيرة بحدوث مس جسيم بأمن الدولة، في مفاوضات تحرير الأسرى، تقوية حماس، والإضرار بعلاقات إسرائيل مع مصر".

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جولان: نتنياهو يشكل خطرا على أمن إسرائيل

وقال رونين بار "نتنياهو ألمح لي أكثر من مرة بالتحرك ضد مواطنين يشاركون في الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة، كما طلب مني تزويده معلومات عنهم"، مشددا على أن "  نتنياهو مارس علي ضغوطا غير عادية ومتكررة، لكي أصدر توجيها يتيح له التصرف بطريقة تعيق سير المحاكمة".

وأضاف رئيس الشاباك: "طلب مني استغلال صلاحيات الجهاز ضد معارضي رئيس الوزراء، ورفضت كتابة توصية تعفي نتنياهو من المثول أمام المحكمة بشأن قضايا الفساد"، كاشفا أن "السبب الأساسي لإقالتي هو التوقع مني أن أكون مواليا سياسيا لرئيس الوزراء".

وتابع  بار أن "نتنياهو طلب محادثتي دون حضور مستشاره العسكري ودون مشاركة موثقة المحاضر حتى لا يتم توثيق المحادثات "، مبينا أنه سيعلن "قريبا عن موعد انتهاء خدمتي".

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نتنياهو الشاباك حماس

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